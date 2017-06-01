زائرانی از کشورهای خارجی در مراسم ارتحال امام(ره)حضور خواهند یافت

به گزارش خبرگزاری مهر،حجت الاسلام عبدالعلی گواهی مسئول ولی فقیه در سپاه حضرت محمد رسول الله (ص) تهران بزرگ با اشاره به سالگرد ارتحال بنیانگذار انقلاب اسلامی امام خمینی (ره)،گفت: بیست و هشتمین سالگرد ارتحال امام راحل و عظیم الشان را تسلیت عرض کرده و همچنین بیست و هشتمین سالگرد انتصاب مقام معظم رهبری امام خامنه ای مدظله العالی را به عنوان رهبر انقلاب اسلامی بعد از ارتحال امام خمینی (ره) را هم تبریک عرض می کنم.

وی در ادامه افزود: هر ساله ستاد گرامیداشت ارتحال بنیانگذار انقلاب اسلامی با شور و حال بیشتری برپا می شود، مخصوصا امسال که ما برای اولین بار ماه رمضان را در جریان برگزاری این همایش بزرگ و باشکوه تجربه می کنیم، برگزاری این مراسم امسال با پیچیدگی های خاصی همراه بوده ولی بندها احساس می کنم تا امروز کارهای گسترده و بسیار خوبی در این خصوص انجام شده است.

حجت الاسلام گواهی اظهار داشت: امسال فعالیت های گسترده ای با محوریت امنیت و رفاه زائران مرقد مطهر امام خمینی(ره) صورت گرفته، تا زوار با آسایش بیشتری در ماه مبارک رمضان بنا به دونیت که اول به زیارت حرم مطهر امام خمینی (ره) مشرف شده و دوم بهره مندی از فرمایشات گهربار مقام معظم رهبری امام خانه ای ، صورت گرفته است.

مسئول حوزه نمایندگی ولی فقیه در سپاه حضرت محمد رسول الله (ص) تهران بزرگ خاطر نشان کرد: قرارگاه شهید حسین فهمیده سپاه و بسیج در طول سال فعال است، در آستانه ارتحال امام این فعالیت ها گسترده ترمی شود و کمیته های متعددی از قبیل کمیته فرهنگی، اجتماعی، حمل و نقل و ترابری، پشتیبانی، کمیته اطلاع رسانی و روابط عمومی، بهداشت و درمان و ... در یک 24 ساعت اوج فعالیت خود را به منصه ٔ ظهور می رساند، امسال ویژگی های خاصی در هماهنگی و ارائه خدمات دراین کمیته ها دیده می شود که در شاید این ها در سال های گذشته نبوده است.

وی با بیان این که ماه مبارک رمضان موجب شده تا زوار از استان های همجوار به مرقد مطهر امام راحل به این مشرف شوند، عنوان کرد: ما نمی توانیم این را بگوییم که همه دوستداران امام خمینی (ره) از اقصی نقاط کشور به این مراسم بیایند و روزه آن ها دچار مشکل نشود، طبعا زائرانی که از شهرستان های دورتر به این مراسم بیایند روزه آن ها دچار مشکل و شکسته است، لذا تصمیم بر آن شده که زائران حرم مطهر امام (ره) از استان های همجوار در این مراسم حضور داشته باشند و مجوز برای استان ها و شهرستان هایی صادر شده که روزه زوار عزیز در جریان این سفر دچار مشکل نشود.

حجت الاسلام گواهی تصریح کرد: مردم یک دلدادگی و سرسپردگی ویژه ای به امام دارند، و مشاتاقانه برای حضور در مراسم گرامی داشت ارتحال امام حاضر می شوند، ما قطعا زائرانی را از سراسر کشور خواهیم داشت که در این مراسم حضور پیدا می کنند، همانطور که ما مشتاقانی را داریم، که طبق ادوار گذشته از خارج کشور در این مراسم حضور پیدا خواهند کرد، البته به صورت هم زمان در شهرستان ها و استان های دیگر هم مراسم های مشابهی در روز 14 خرداد ماه برگزار می شود، که علاقه مندان می توانند در شهرهای خود در این مراسم حاضر شوند.

مسئول حوزه نمایندگی ولی فقیه در سپاه حضرت محمد رسول الله (ص) تهران در پایان گفت: مراسم امسال از ساعت 18 الی 20 برگزار می شود، و پس از اقامه نماز و صرف افطاری مسافران و زوار به شهرها و استان های خود غزیمت خواهند کرد.