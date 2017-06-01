آقای روحانی به برجام دل نبندد/ ما خواستار تضعیف هیچ دولتی نیستیم

به گزارش خبرنگار مهر، غلامعلی حدادعادل عصر امروز در مراسم ضیافت افطاری جامعه اسلامی مهندسین با بیان اینکه حضور مردم در انتخابات باعث افزایش اقتدار نظام است، اظهارداشت: ما با حکومت دینی بهترین شکل دموکراسی را به دنیا عرضه کرده ایم.

وی افزود: دنیای غرب دموکراسی را متعلق به خود می داند و می گویند که دموکراسی با ولایت جور در نمی آید اما جمهوری اسلامی نشان داد که حکومت می تواند دینی و در عین حال مردم سالاری باشد.

نماینده سابق مجلس شورای اسلامی، تصریح کرد: آنچه امریکایی ها از آن می ترسند الگو شدن این رفتارهای سیاسی ایران در جهان اسلام است. در بسیاری از کشورهای اسلامی مانند عربستان که ادعای اسلامی بودن هم دارد، چیزی به نام مردم سالاری وجود ندارد.

وی با بیان اینکه پدیده انتخابات به وجود آمدن جبهه مردمی بود، گفت: این تولد تازه بود. ما یک تجربه ائتلاف در انتخابات مجلس دهم را داشتیم. ما موفق شدیم که همه احزاب را جمع کنیم و در تهران به لیست واحد برسیم. نتیجه آن در کل این بود که مجلس فعلی آن چیزی نشد که برخی می خواستند. درست است که در تهران هیچ کدام از ۳۰ نفر لیست ما به مجلس نرفتند اما اختلاف نفر ۳۱ با نفر ۳۰ ام ، فقط ۱۹ هزار رای بود؛ این نشان از کارایی ائتلاف بود.

حداد عادل افزود: جبهه مردمی نتیجه کنکاش و هم فکری چندین ماهه برادران و خواهران شما بود. دور هم نشستند و در تمام این مدت با بزرگان روحانی در ارتباط بودیم. برای ما مسلم بود و هست که هیچ کدام از احزاب اصولگرا نمی توانند به تنهایی در انتخابات موفق شوند و مسلم بود اگر این احزاب هر کدام جدای از دیگری تصمیم بگیرد، ما باید تابلوی خفت باری از شکست را به دست خودمان ترسیم کنیم.

نماینده سابق مجلس با بیان اینکه جبهه مردمی توانست ۱۶ میلیون رای را بسیج کند، گفت: ما از خودمان پرسیدیم اگر در جایی لازم بشود احزاب با سلیقه های مختلف به تصمیم واحد برسند، چه ساز و کاری می خواهد؟ عقل سالم حکم می کرد که در انتخابات ریاست جمهوری به وحدت برسیم. برای این هدف چه سازوکاری داشتیم؟ آیا می توانستیم همه سلایق را تعطیل کنیم و بگوییم هیچ کسی حرفی نزند.

وی با اشاره به این مطلب که ما باید ساز و کاری ایجاد می کردیم که در عین تکثر دچار تفرقه نشویم، افزود: راه این بود که جبهه ای تشکیل شود و از همه تشکل ها دعوت کند که چگونه می توان به وحدت برسیم. جای انداختن این فکر سخت بود اما توانستیم موفق بشویم.

حدادعادل افزود: ۵۰ نفر در مظان انتخاب بودند. ما گفتیم افراد در مجمع نخست بیایند و از فرصت برابر استفاده کنند. در مجمع نخست۲۱ نفر به ۱۰ نفر رسید. در مجمع دوم نیز ۱۰ نفر به ۵ رسید و به وحدت نزدیک شدیم. از میان ۵ نفر نیز یک نفر خودش منصرف شد و ۲ نفر دیگر هم از سوی شورای نگهبان تایید نشدند. تصمیم گیری نهایی را بر اساس نظرسنجی ها و شرایط صحنه گذاشتیم. حتی گفتیم رای چه به رییسی و چه به قالیباف اشکالی ندارد. در نهایت نتیجه نظرسنجی ها و مشورت با خود دو نفر این شد که قالیباف کنار برود و اجماع حاصل شود که شد.

نماینده سابق مجلس مردمی نتیجه این ۱۶ میلیون را سرمایه ای برای آینده دانست و گفت: با توجه به اینکه از عمر جبهه ۵ ماه بیشتر نگذشته است و لوازم کار تشکیلاتی را نداریم این نتیجه قابل قبول است. ما احتمال پیروزی رقیب را می دادیم. یکی بررسی امار نتیجه انتخابات در همه جای دنیا بود. فقط ۱۴ مورد در کل دنیا اتفاق افتاده بود که نامزدی نتوانسته بود در دور دوم موفق باشد. به هر حال مردم از صبح تا شب رییس جمهور را در تلویزیون می بینند و این به لحاظ روانشناسی، سرمایه اجتماعی بالقوه برای رئیس جمهوری است که در انتخابات بالفعل می شود اما دیگران باید در رقابت نابرابر شرکت کنند.

وی ادامه داد: انتخابات تکثری در وحدت گسترده تری است. انتخابات زمانی موفق آمیز است که این کثرت به وحدت بنیادی لطمه نزند. من نگران این جنبه از این انتخابات هستم. آیا صحبت هایی که در انتخابات مطرح شد، باعث شد که وحدت جامعه ما نسبت به ۶ ماه پیش بیشتر شود؟ جواب خودم به این سوال منفی است. تلاش ما این بود که جامعه دو قطبی نشود. در طول ۳۸ سال گذشته به یاد ندارم که مخالفین دو طرف، این طور نسبت به هم نظر بدهند؛ این ناراحتی برای جامعه ما خوب نیست.

حداد عادل با بیان اینکه انتخابات خوب انتخاباتی است که همه رئیس جمهور منتخب را رئیس جمهور خود بدانند ،تصریح کرد: کسی حق ندارد بعد از نظر شورای نگهبان صحبتی کند؛ این یک قانون است اما ما یک دل هم داریم؛ باید با دل مردم چه کنیم؟ آیا مردمی که به موجب نظر شورای نگهبان سکوت کرده اند، دل هاشان چه می گوید؟

وی با بیان اینکه اظهارات رئیس جمهور پیروز، ساختار شکنانه بود، افزود: قرار نیست ما برای رای آوردن حرف های دشمنان نظام را تکرار کنیم. قرار نیست ما برای به دست آوردن رای بگوییم که اگر فلانی رئیس جمهور شود، می آید در خیابان‌ها دیوار می کشد. آیا این سخن خردمندانه ای بود که مردم به کسی که ۳۸ سال حکم اعدام داده، رای نمی دهند؟ اتفاقا رییسی در همه این ۳۸ سال که مسئول بوده، یک حکم قتل هم صادر نکرده است اما حکم قتل چه کسی را صادر کرد؟ آیا نباید ملت از همه کسانی که شر منافقین را کم کردند، سپاسگذار باشند.

عضو مجمع تشخیص ادامه داد: وقتی دشمن ما می آید در منطقه و فقط برای تسلیحات نظامی ۱۰۰ میلیارد دلار با کشوری قرارداد می بندد، چه لزومی دارد که ما قدرت موشکی را زیر سوال ببریم و این مساله ای که می تواند جز امنیت ما باشد را مورد خدشه قرار دهیم؟ اگر رییسی رئیس جمهور می شود و ترامپ هم می رفت همین کارهایی که انجام داد را انجام می داد، آن وقت طرف مقابل به ما چه می گفت؛ می گفتند مگر نگفتیم اگر فلانی رییس جمهور شود جنگ می شود!

حدادعادل تاکید کرد: در امریکا می گویند ما فهرستی از تحریم ها داریم اما فعلا تصویب نمی کنیم تا دولت فعلی پیروز شود؛ معنی این صحبت یعنی اینکه آقای روحانی به برجام دل نبندد. آن کسانی که می گفتند دلواپس هستیم حق داشتند اما شما چرا این مساله را به صورت فحش درآوردید؟ شما بیایید بگویید که ما در برجام به وظیفه خود عمل کردیم اما طرف مقابل عمل نکرد؛ این بهتر از این است که بگوییم برجام معجزه الهی است.

وی افزود: خانمی که من اصلا وی را نمی شناختم گفت که از من ۲ میلیارد تومان پول خواستند تا نامم را در لیست امید قرار دهد اما من ندادم و من را در لیست قرا ندادند. کسی هم در برابر این اظهارات موضعی نگرفت؛ اگر این مساله واقعیت داشته باشد، باید بگوییم این تذهبون؟ ایا ۳۸ سال پیش افراد این طوری در لیست قرار می گرفتند. امام و رهبری نگران این مسایل بودند که باندهای ثروت و قدرت روی کار نیایند.

وی در پایان خاطرنشان کرد: ما به این انقلاب متعهدیم. ما خواستار تضعیف هیچ دولتی نبوده ایم. ما راه خودمان را پشت سر رهبری با نیت حفظ نظام ادامه می دهیم. ما کارها را بر اساس ترازوی انقلاب انجام می دهیم.