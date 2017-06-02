تدوین گزارش نهایی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی از اجرای برجام

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خانه ملت، کمال دهقانی فیروز آبادی در خصوص دومین گزارش کمیسیون امنیت درباره برجام گفت: طبق مصوبه مجلس شورای اسلامی کمیسیون امنیت ملی باید هر ۶ ماه گزارشی از نحوه اجرای توافق هسته ای ارائه کند، که بر این اساس تا کنون یک گزارش از کمیسیون یه صحن علنی ارسال شده است.

نماینده مردم تفت و میبد در مجلس دهم شورای اسلامی ادامه داد: در حال حاضر تنظیم دومین گزارش ۶ ماهه کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی در دستور کار است.

وی عنوان کرد: در مراحل نهایی تدوین گزارش هستیم و به نظر می رسد تا پایان هفته آینده گزارش نهایی کمیسیون از برجام در نشست کمیسیون موردبررسی قرار می گیرد.

عضو هیات رئیسه کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: در صورتی که گزارش مورد تایید اعضای کمیسیون قرار گیرد برای قرائت در صحن علنی به هیات رئیسه مجلس ارسال می شود و برآورد ما این است که تا دو هفته آینده قرائت دومین گزارش ۶ ماهه مجلس در صحن علنی قرائت می شود.

این نماینده مجلس تاکید کرد: گزارش نهایی کمیسیون امنیت با حضور عباس عراقچی بررسی نخواهد شد، چرا که اعضای کمیسیون گزارشهای مورد نیاز را از مسئولان دریافت کرده است و دیگر لازم نمی دانیم با مسئولان مربوطه نشستی داشته باشیم.