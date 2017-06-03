به گزارش خبرگزاری مهر، وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح در بیانیه‌ای با گرامیداشت بیست و هفتمین سالگرد ارتحال امام خمینی (ره)، ظهور انقلاب اسلامی ایران به رهبری حضرت روح‌الله (ره) را موجبات بیداری و احیاگری اسلامی با محوریت اسلام ناب، مقتدر و انقلابی ‌دانست.

در این بیانیه آمده است: چهاردهم و پانزدهم خرداد در تاریخ انقلاب اسلامی با نام امام خمینی (ره) بنیانگذار جمهوری اسلامی همراه و شناخته می‌شود، روزهایی که در آینه آن طلوع خورشید انقلاب اسلامی از یک سو و غروب خورشید وجود ظاهری معمار کبیر انقلاب و نظام اسلامی از سوی دیگر تبلور دارد.

قیام خونین ۱۵ خرداد سرآغاز شکل‌گیری جریان فروپاشی رژیم پهلوی و پایان‌بخشی به سلطه آمریکا و دیگر قدرت‌های سلطه‌گر در ایران بوده و با ظهور انقلاب اسلامی، نسیم احیای مجدد اسلام ناب محمدی (ص) و دمیده شدن روح مقاومت و حق‌طلبی در جوامع اسلامی و بلکه جامعه‌ بشری، سردمداران نظام جهانی سلطه و استکبار و شبکه پلید صهیونیسم بین‌المللی را هراسناک و در وضعیتی منفعل نظاره‌گر محض عظمت و پیش‌روندگی ملت ایران ساخته است.

ظهور انقلاب اسلامی ایران به رهبری حضرت روح‌الله (ره) موجبات بیداری و احیاگری اسلامی با محوریت اسلام ناب، مقتدر و انقلابی را فراهم آورد و انحطاط و خمودگی تفکر اسلام آمریکایی را در پی داشت.

تربیت نسلی انقلابی، مؤمن و شجاع‌ ‌از برکات و دستاوردهای مکتب امام راحل ‌و انقلاب اسلامی برای ایران و بلکه در جوامع پیرامونی ‌بوده و در شرایطی که نظام سلطه و در رأس آن آمریکای جنایتکار درصدد تغییر رویکرد و ذائقه نسل جوان با حربه جنگ نرم و فضای مجازی ‌و متناسب‌سازی ‌با فرهنگ غربی ‌برآمده است، تبیین و بازخوانی اندیشه‌های ناب بنیانگذار کبیر انقلاب ‌و تبیین اندیشه‌های راهبردی‌ مقام معظم رهبری (مدظله العالی) برای نسل امروز و آزادی‌خواهان جهان، ضمن حفظ هویت ‌انقلابی آینده‌سازان ایران اسلامی، امت اسلامی را به سرمنزل مقصود و جامعه آرمانی خواهد رساند و روزنه‌های امید دشمنان را مسدود می‌کند.‌

با گذشت حدود سه دهه ‌سال از ارتحال رهبر کبیر انقلاب اسلامی، اوج خباثت و شیطنت‌ استکبار جهانی به سرکردگی شیطان بزرگ و دستیاری ازناب منطقه‌ای اش بیش از پیش، آینده‌نگری و بصیرت الهی آن‌ امام روشن‌ضمیر را بر جهانیان آشکار ساخت و خودباوری و تکیه بر توانمندی‌های ملی و عدم دلبستگی و وابستگی بر بیگانگان را به عنوان یک عزم و راهبرد ملی و راهگشا تبیین ساخت.

استمرار موفقیت‌ها و دستاوردهای ملی، منطقه‌ای و جهانی انقلاب اسلامی به واقعیت انکارناپذیر عصر حاضر تبدیل شده ‌که "تحکیم نظام دینی کارآمد و جامعه ولایی، انقلابی، سطله‌ستیز متکی به خودباوری و توان بومی"، "شکل‌گیری جبهه مقاومت و بیداری اسلامی"، "تغییر هندسه قدرت جهانی" و "آغاز دوران تاریخی جدید با محوریت اسلام" که در پرتو هوشمندی و درایت خلف صالح امام عزیز، رهبری معظم انقلاب اسلامی (مدظله العالی) حاصل شده ‌برخی از نشانه‌های آن تفکر ناب و الهی است.

وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح ‌با دعوت از آحاد و اقشار ملت ایران برای حضور حماسی و پرشور در آیین‌های گرامیداشت امام خمینی (ره) و یوم الله پانزدهم خرداد ماه برای تجدید میثاق با آرمان‌های بلند امام (ره) و شهدای تاریخ‌ساز انقلاب اسلامی و دفاع مقدس و تبعیت مجدد با رهبر فرزانه و حکیم انقلاب اسلامی امام خامنه‌ای (مدظله العالی) اعلام می‌دارد: ‌خانواده بزرگ صنعت دفاعی همراه با سایر نیروهای مسلح جمهوری اسلامی با درک صحیح از شرایط ویژه و خاص منطقه و جهان به ویژه تحرکات ضدامنیتی گروهک تکفیری و صهیونیستی داعش و ماجراجویی‌های پنهان و آشکار قدرت‌های سلطه‌گر و متحدان مرتجع منطقه‌ای آنان، "جهاد کبیر" و تسلیم‌ناپذیری برابر القائات و خواسته‌های دشمن و هوشمندی مقابل ترفندها و زیاده‌خواهی‌های "طاغوت اعظم" را عمل به وصیت امام (ره) و مطالبه خلف صالح ایشان دانسته و برای ارتقای اقتدار ملی و استحکام امنیت و تضمین پیشرفت کشور از هیچ تلاشی دریغ نخواهد کرد.