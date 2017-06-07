طاهری: برای استقلال دنیا به آخر نرسیده/ از این تهدید فرصت بسازیم

بیژن طاهری در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص آخرین شرایط تیم استقلال اظهار داشت: با یک شکست نباید عیار استقلال و مربیان این تیم را سنجید. منصوریان در نیم فصل دوم عیار خود را نشان داد. البته ضعف‌هایی در استقلال دیده می‌شد، اما این ضعف‌ها قابل برطرف شدن هستند و نباید به خاطر شکست مقابل العین همه مزایای این تیم را زیر سئوال برد.

مهاجم پیشین استقلال بیان داشت: شکست مقابل العین تلخ و غیر قابل باور بود. اما باید از این شکست درس گرفت. نباید این شکست را یک تهدید تلقی کرد. باید از آن یک فرصت ساخت. با این شکست دنیا برای ما به آخر نرسیده است. باید از آن درس بگیریم و نقاط ضعف مان را برطرف کنیم. خوشبختانه ما فصل بعد هم در آسیا هستیم و انشاءالله خیلی زود فرصت جبران را پیدا می‌کنیم. منوط به این که از این شکست به اندازه کافی درس بگیریم.

وی افزود: من خودم از دقیقه ۸۰ به بعد بازی را ندیدم. چون طاقت تماشای آن را نداشتم. حال همه هواداران استقلال را هم درک می‌کنم. اما هواداران ما نباید احساسی با قضیه برخورد کنند. همیشه صلاح در ثبات است. تیم ما در فصل‌های گذشته دستخوش تغییرات زیادی بوده و این تغییرات همواره مانع اصلی نتیجه گرفتن این تیم شده است. حالا که رفته رفته به کسب نتیجه نزدیک می‌شویم نباید به خاطر یک شکست همه چیز خراب شود.

پیشکسوت استقلال اضافه کرد: ببینید پرسپولیسی ها دو فصل پیش کجا بودند؟ آنها تغییرات ایجاد نکردند. حتی نیم فصل اول لیگ پانزدهم هم نتایج آنها فاجعه بود. اما تغییرات ایجاد نکردند و از تیم و مربی و مدیرشان حمایت کردند و نتیجه آن را هم دیدند. اما در استقلال با هر اتفاقی دست به تغییر زده شد. اگر پرسپولیسی ها مثل بعضی از هواداران و پیشکسوتان ما فکر می‌کردند بعد از دربی و شکست مقابل استقلال باید همه بنیاد تیم شان را عوض می کردند.

طاهری خاطرنشان ساخت: بعضی وقت‌ها در فوتبال شرایط به گونه‌ای می‌شود که ده تا مربی درجه یک دنیا هم بیایند کاری از دست شان بر نمی‌آید. آن روز هم برای استقلال چنین اتفاقی افتاد. چه کسی فکرش را می کرد تیمی که چهارتا از بهترین هافبک‌های دفاعی ایران را دارد، در یک بازی به این مهمی هیچ کدام از آنها را در اختیار نداشته باشد؟ هر تیمی مقابل العین با آن هافبک هایش بدون هافبک دفاعی بازی کند همین اتفاق برایش می‌افتد. این هم یک اتفاق بود و کسی هم در آن مقصر نبود.

مهاجم دهه شصت آبی پوشان گفت: مجددا تاکید می‌کنم به جای این که برای تیم خودمان حاشیه درست کنیم باید کمک کنیم تا نقاط ضعفش بر طرف شود و فصل بعد هم در لیگ و هم در آسیا با قدرت بیشتری به مصاف حریفان برویم. این تیم در صورت برطرف شدن بسیار امیدوار کننده خواهد بود.