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۱۳ خرداد ۱۳۹۶، ۱۶:۲۵

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی با خانواده زنده‌یاد آخوندی دیدار کرد

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی با خانواده زنده‌یاد آخوندی دیدار کرد

در پی درگذشت حمید آخوندی تهیه کننده سینما و تلویزیون، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی برای عرض تسلیت با خانواده وی دیدار کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سید رضا صالحی امیری وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در پی در گذشت حمید آخوندی تهیه‌کننده سینما و تلویزیون در منزل این هنرمند حاضر شد و ضمن تسلیت به بازماندگان برای آن مرحوم علو درجات و برای خانواده وی صبر جزیل آرزو کرد.

وی با اشاره به ویژگی های شخصیتی این هنرمند اظهار کرد: مرحوم آخوندی اقدامات ارزشمندی در ارتقای سینمای کشورمان انجام داده است و ما قدردان این زحمات هستیم.

صالحی امیری ادامه داد: این شخصیت هنرمند فردی دلسوز بود، او را می‌توان نماد مردانگی، معرفت و اخلاق دانست، او از خودش عبور کرده بود و شخصیتی مردمی داشت.

وی عنوان کرد: حمید آخوندی انسانی آزاد بود و دربند حرف شخص خاصی نبود، او از سرمایه خود برای تهیه یک فیلم هزینه می‌کرد و این اقدام ارزشمندی است.

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در پایان با اشاره به آخرین اثر مرحوم آخوندی گفت: اثر پایانی او شایسته یک رونمایی باشکوه است، بنابراین بعد از آماده‌سازی این اثر باید در مراسمی ویژه اکران شود.

حمید آخوندی تهیه کننده آثار تلویزیونی و سینمایی صبح روز ۵ خرداد ماه بر اثر سکته قلبی درگذشت.

کد مطلب 3995636
زهرا منصوری

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