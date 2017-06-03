۱۶کتابخانه نهادی در شاهرود وجود دارد/ فضا مشکل اصلی کتابخانه ها

به گزارش خبرنگار مهر، سید ابراهیم موسوی در حاشیه دیدار بعدازظهر شنبه نماینده مردم شاهرود و میامی در مجلس شورای اسلامی از کتابخانه عمومی شماره یک شاهرود، به خبرنگاران، گفت: در این شهرستان ۱۶ باب کتابخانه عمومی نهادی، یک باب کتابخانه عمومی مستقل و پنج باب کتابخانه عمومی مشارکتی وجود دارد که در مجموع بیش از ۱۱ هزار نفر عضو دارند.

وی با بیان اینکه در کتابخانه های شاهرود۳۳۰ هزار جلد کتاب وجود دارد، ابراز داشت: کتابخانه های این شهرستان یکی از مهمترین ظرفیت های فرهنگی هستند که می توان از آنها در راستای ترویج و توسعه فرهنگ اسلامی بهره برد.

رئیس کتابخانه های عمومی شاهرود گفت: کتابخانه هایی که در تملک نهادهایی مانند دانشگاه ها، حوزه علمیه، ارتش و ... هستند اما تامین کتاب ها و اداره شان بر عهده نهاد کتابخانه های شهرستان است، مشارکتی محسوب می شوند که در این زمینه شاهرود با دارا بودن پنج کتابخانه وضعیت نسبتا خوبی دارد اما در نهایت بازهم مشکل اصلی شاهرود نبود فضای خوب کتابخانه ای است.

موسوی با بیان اینکه شاهرود بیشترین عضو کتابخانه های عمومی استان سمنان را دارد، افزود: کتابخانه شماره یک شاهرود با وجود افتتاح در سال۴۶ تا کنون خوشبختانه در راستای جذب جمعیت کتابخوان شهرستان موفقیت های بی شماری را داشته که جذب چهار هزار و ۵۰۰ نفر در این ساختمان نیمه فرسوده یکی از این موفقیت ها است.

وی همچنین درباره شرایط کتابخانه های روستایی گفت: در قانون پیش بینی شده تنها روستاهای بالای یک هزار و ۵۰۰ خانوار می توانند کتابخانه داشته باشند اما امروز کتابخانه روستای احمد آباد بیارجمند به بهره برداری رسیده اما متاسفانه درباره تامین نیروی کاری آن با مشکل روبرو هستیم که امیدواریم این موضوع به زودی رفع شود و از سوی دیگر زمان آباد و گلستان از دیگر روستاهای ما هستند که ظرفیت داشتن کتابخانه عمومی را خواهند داشت.

رئیس کتابخانه های عمومی شاهرود همچنین گفت: زمینی به مساحت ۵۰۰ متر مربع در پشت کتابخانه شماره یک شاهرود قرار دارد که توسعه آن می تواند بسیار به نفع این شهرستان باشد اما شورای شهر پیشین به توسعه کتابخانه شاهرود رای منفی داد و امیدواریم بتوانیم با استفاده از ظرفیت های موجود در شاهرود، در تعامل با شورای جدید این زمین را که در تملک شهرداری است، به کتابخانه عمومی الحاق کنیم.

موسوی افزود: الحاق این زمین می تواند مشکل کمبود فضای کتابخانه عمومی شاهرود را حل کند.