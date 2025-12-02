افتتاح کتابخانه در احمد آباد بیارجمند؛ جریان مطالعه به قلب کویر رسید

به گزارش خبرنگار مهر، سعید دهقان لو بعد از ظهر سه شنبه در حاشیه افتتاح کتابخانه روستای احمد آباد واقع در دهستان خارتوران بخش بی ارجمند شاهرود با بیان اینکه هدف از این اقدام توسعه مطالعه و ترویج کتابخوانی است، ابراز داشت: این چهارمین کتابخانه خیر ساز شاهرود بعد از دیزج، مغان و زمان آباد است.

وی با بیان اینکه این بنا توسط خانواده مرحوم سردار نیا ساخته شده است، افزود: برای ساخت مجموعه ۱۰ میلیارد ریال اعتبار هزینه صرف شده است.

مدیر کل کتابخانه های عمومی استان سمنان با بیان اینکه اقدام این خانواده خیر روستای احمد آباد را به پایگاه مطالعه تبدیل کرده است، ابراز داشت: اکنون احمد آباد تنها یک روستای کویری نیست بلکه جریان مطالعه را در دل خود جاری کرده است.

دهقان لو با بیان اینکه کار ارزشمند خانواده سردار نیا باعث ایجاد نقطه چرخش در این روستا شد، تصریح کرد: سرمایه گذاری فرهنگی گاهی در یک بنای ۱۲۵ متر مربعی می‌تواند آگاهی را گسترش دهد.

وی با بیان اینکه تجهیز هر چه بیشتر این کتابخانه باعث نهادینه سازی فرهنگ مطالعه و کتاب خوانی در جامعه می‌شود، افزود: کتابخانه عمومی علی بن ابیطالب برگی بر دفتر فرهنگی این منطقه اکنون افزوده است.