اگر از شمال سوریه تعرضی به خاک ترکیه شود، وارد عمل می شویم

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آناتولی، «رجب طیب اردوغان»، رئیس جمهور ترکیه طی سخنانی در مجمع عمومی موسیاد در مرکز کنگره خلیج استانبول با اشاره به کمک های تسلیحاتی آمریکا به کردهای سوری به بهانه آزادسازی شهر رقه از دست داعش، گفت: ما به آمریکایی ها می گوییم که اگر از شمال سوریه تجاوزی به خاک ترکیه صورت گیرد، درباره اقدامات متقابل خود، موضوع را با کسی مطرح نکرده و خودمان تصمیم خواهیم گرفت.



وی با اشاره به عملیات سپر فرات ترکیه در شمال خاک سوریه،گفت: در جریان مبارزه با داعش، با گروه تروریستی «پ ی د» و «ی پ گ» نیز مواجه شدیم. ابتدا برای رفع تهدیدات گروه های تروریستی در سوریه عملیات سپر فرات را اجرایی کردیم و در گام نخست، جرابلس و سپس راعی و الباب را از وجود تروریست ها پاکسازی کردیم. اکنون در مذاکرات خود با آمریکا و روسیه به مرحله ای رسیده ایم که به آن می توان مرحله مشاهده گفت.



اردوغان در ادامه گفت: اکنون در رقه گروه تروریستی داعش حضور دارد، آمریکا همراه با دو گروه تروریستی قصد دارد در رقه وارد عمل شود. ما به آمریکایی ها می گوییم که اگر از شمال سوریه تجاوزی به خاک ترکیه صورت گیرد، درباره اقدامات متقابل خود، موضوع را با کسی مطرح نکرده و خودمان تصمیم خواهیم گرفت. به همان صورت که عملیات سپر فرات را انجام دادیم، با این تعرضات نیز برخورد می کنیم.