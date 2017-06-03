به گزارش خبرگزاری مهر، جمعی از فعالان دانشجویی و دانشجویان دانشگاه های مختلف با دکتر سعید جلیلی دیدار و گفتگو کردند. در این دیدار که در دفتر نماینده مقام معظم رهبری در شورای عالی امنیت ملی برگزار شد، سعیدجلیلی با بیان اینکه «ما با اعتقاد و باور آمده‌ایم و معتقدیم که این باور می‌تواند مشکلات را حل و اهداف انقلاب را محقق کند»، گفت: «البته این مساله فقط با گفتن محقق نمی‌شود، چون مردم نه از طرف ماهواره بلکه از طرف امثال من و شما روز به روز عکس این مطالب را یا می‌شنوند یا می‌بینند و همین مانع اعتمادشان می‌شود.»

جلیلی خاطرنشان کرد: در همین باره امام (ره) می‌فرمودند طوری عمل نکنید که اگر چیزی از روی کتاب برای مردم خواندید، مردم بگویند بگو پشت کتاب چه نوشته است!؟ چون این حرف‌هایی که از کتاب می‌خوانی که در عمل تو نمی‌بینیم. شاید پشت کتاب چیزهایی نوشته است که تو عمل می‌کنی!

وی افزود: لذا بنده اعتقاد دارم اکثریت قاطع جامعه ما حرف حق قابل دفاع را می‌پذیرند. مردم دوست دارند همه چیز براساس اسلام و انقلاب دنبال شود. حالا ما باید چه بکنیم؟ جنبش دانشجویی چه سلبی و چه ایجابی چه وظیفه‌ای دارد؟

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام تاکید کرد: همه ما وظیفه داریم امور کشور را مثل سایه دنبال کنیم. قرار هم نیست فقط ایراد بگیریم. اگر می‌بینیم جایی کار خوبی انجام می‌شود، باید پشتیبانی و تأیید کنیم، نه این‌که چون رقیب ما یک کار خوب کرد، فقط مخالفت کنیم! باید نقاط قوت را تأیید و تقویت کرد و به مردم هم انتقال داد. اگر هم اشتباهی صورت بگیرد باید تلاش کرد تا اصلاح شود.

جلیلی ادامه داد: نکته بعدی این است که ممکن است برخی مسیر درستی هم بروند ولی «اولویت‌ها» را جابجا ببینند. «دولت سایه» باید اولویت‌ها را روی میز بگذارد و روند کار و تلاش را تکمیل کند و یکی از جریانهایی که می‌تواند این کار را انجام دهد، دانشگاه و تشکل‌های دانشجویی است.

وی افزود: «دولت سایه» یعنی تمام استعدادهایی که در این زمینه وجود دارد و معتقد است گفتمان انقلاب می‌تواند حرف داشته باشد، جمع شود و از کلیات به موضوعات مشخص ورود کند تا خودش را نشان دهد.

نماینده مقام معظم رهبری در شورای عالی امنیت ملی گفت: با اینکه عرصه‌های اساسی، جدی و مهم مطرح است اما بعضی اوقات یک تشکل دانشجویی بر سر موضوعی وقت می‌گذارد که اولویت بیستم است!

جلیلی خاطرنشان کرد: نگاه راهبردی این است که چه در مسیر کشور و انقلاب و چه اقناع مردم، باید روی نقاط و اولویت‌هایی دست بگذاریم که واقعا مهم هستند. آن وقت خیلی از مسائل دیگر خودبه‌خود حل می‌شوند. یکی از بحث‌های بسیار مهم همین است که ما بدانیم چه موضوعاتی مهم است؟

وی افزود: «دولت سایه» یعنی پا به ‌پای دولت باید رفت و این مسائل را برای مردم روشن کرد. الان باید به مردم گفت، نه چهار سال بعد زمان انتخابات!

جلیلی خطاب به دانشجویان تاکید کرد: در روند موضوعات کشور باید مثل سایه حرکت کنید و مسایل را شفاف به مردم نشان دهید.

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: «دولت سایه» یعنی کسانی که مسئولیت دارند، باید احساس کنند سایه‌ای دارد آن‌ها را دنبال می‌کند و این کارها باید با اقدامات حداقلی شروع شود و بعد قوی‌تر شود و جلو برود.

جلیلی تصریح کرد: این مساله منحصر به یک قوه نیست و چه دولت؛ چه قوه قضاییه و چه مجلس را باید دربرگیرد. ما بعد از انتخابات ریاست‌جمهوری اگر قوی بودیم، باید در سالگرد مجلس، نقدی درباره مجلس داشته باشیم.

وی ادامه داد: اول تیرماه هر سال هفته قوه قضاییه است. قوه قضاییه هم باید این مطالبه را بالای سر خود ببیند. آن وقت مردم اعتماد می‌کنند که این چند دانشجو فقط نمی‌خواهند آقای روحانی را نقد کنند و واقعا دغدغه دارند و دنبال حقیقت هستند و از مجلس و قوه قضائیه هم سؤال می‌کنند. آن وقت است که مردم اعتماد می‌کنند.

جلیلی خاطر نشان کرد: حرکت دانشجویی به دلیل نقشی که در جامعه دارد می‌تواند «گروه مرجع» باشد و فراتر از برخی حرکت‌های دیگر کار کند.

وی در پایان خطاب به دانشجویان گفت: وجود شما عزیزان برای انقلاب مغتنم است که با دغدغه و علاقه موضوعات را دنبال می‌کنید و من به عنوان برادر، خواهشم این است که توان‌تان را تا جایی که می‌توانید در جاهای مفید و مؤثر خرج کنید و نگذارید هدر برود.