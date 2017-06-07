به گزارش خبرگزاری مهر، جلسه علنی مجلس شورای اسلامی دقایقی پیش پایان یافت.

گفتنی است؛ ارائه گزارش از علل حادثه معدن یورت، لغو قوانین سال های ۱۳۱۰ تا ۱۳۲۸ و بررسی سوال از وزیر اقتصاد، در دستور کار امروز نمایندگان مجلس قرار گرفت.