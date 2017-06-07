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۱۷ خرداد ۱۳۹۶، ۱۳:۲۸

جلسه علنی مجلس شورای اسلامی دقایقی پیش پایان یافت

جلسه علنی مجلس شورای اسلامی دقایقی پیش پایان یافت

جلسه علنی مجلس شورای اسلامی دقایقی پیش پایان یافت

به گزارش خبرگزاری مهر، جلسه علنی مجلس شورای اسلامی دقایقی پیش پایان یافت. 

گفتنی است؛ ارائه گزارش از علل حادثه معدن یورت، لغو قوانین سال های ۱۳۱۰ تا ۱۳۲۸ و بررسی سوال از وزیر اقتصاد، در دستور کار امروز نمایندگان مجلس قرار گرفت. 

کد مطلب 3998198

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