مجلس شورای اسلامی در جریان محتوای سند ۲۰۳۰ بود

به گزارش خبرنگار مهر، علی زرافشان، معاون آموزش متوسط وزارت آموزش و پرورش در بررسی آثار تربیتی سند ۲۰۳۰ گفت: این برنامه به ۱۹۹۰ بازمی‌گردد. در این سال وزاری آموزش و پرورش دور هم برای توسعه آموزش ۶ هدف را طرح کردند. قرار بود این برنامه ۱۰ ساله باشد. شروع کار در دوران وزارت آقای نجفی بود. در دوران آقای حاجی به اتمام رسید. کشورها گزارش‌های خود را اعلام کردند.

وی افزود: آقای مظفر وزیر اسبق وزارت آموزش و پرورش نیز در این اجلاس شرکت کردند که به این نتیجه رسیده شد که تا ۲۰۱۵ این اهداف دنبال شود. در سال ۲۰۱۴ در مسقط این احلاس برگزار شد و بازنگری بر اهداف انجام گرفت.

معاون متوسطه آموزش و پرورش تصریح کرد: در اجلاس سال ۱۳۹۳ که در کشور ژاپن برگزار شد دکتر فانی شرکت کردند. دکتر فانی شخصی هستند که رهبری او را فردی متدین و حضور ایشان را فرصتی برای وزارت آموزش و پرورش دانستند. همراه ایشان جمعی حضور داشتند که به کشور ژاپن رفتند. آقای فانی نامه‌ای را به آقای زاهدی که رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات. مجلس بودند نوشتن تا نمایندگانی را به این اجلاس اعزام کنند تا در جلسات حضور داشته باشند و نظارت کنند که دو نفر معرفی و اعزام شدند.

وی ادامه داد: در پایان سال ۱۳۹۳ یک اجلاس نیز در کره برگزار شد. آقای فانی و تیمی از وزارت خانه در این اجلاس حضور داشتند که نامه‌ای به جناب زاهدی می‌نویسند که یک نماینده به این کشور اعزام کنند که آقای فیاضی سخنگوی کمیسیون آموزش و تحقیقات معرفی می‌شوند و حضور می‌یابند. نماینده‌ای از مجلس شورای اسلامی همواره همراه هیئت بودند و از محتوای سند ۲۰۳۰ نیز خبر داشتند. اگر مغایرتی بود مجلس باید مطرح می‌کرد.

زرافشان تأکید کرد: جمهوری اسلامی رسماً اعلام کرده است که ملزم به اجرای سند نیست که در سایت یونسکو ثبت شده است. آنچه به تصویب مجلس می‌رسد که الزام‌آور باشد.

وی گفت: در مصوبه دولت برای سند ۲۰۳۰ هم حق تحفظ جمهوری اسلامی مطرح شد. در کار گروهی که تشکیل شد تأکید شده بود که سند ۲۰۳۰ ذیل سند تحول بنیادین اجرا شود.

معاون وزیر آموزش و پرورش بیان کرد: ما در یونسکو با تصویب مجلس شورای اسلامی عضو بودیم که خروج ما نیز باید با تصویب مجلس باشد. باید سالانه حق عضویت بدهیم.