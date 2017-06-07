برنامه سه هفته ابتدایی لیگ برتر فوتسال اعلام شد

به گزارش خبرگزاری مهر، مسابقات لیگ برتر فوتسال از روز ششم تیرماه آغاز خواهد شد و سازمان لیگ فوتسال، برنامه سه هفته ابتدایی را اعلام کرد.

هفته اول

سه شنبه ۶ تیر ۹۶؛ ساعت ۱۷

فرش آرا مشهد- آذرخش بندرعباس - سالن شهید بهشتی مشهد مقدس

چهارشنبه ۷ تیر ۹۶؛ ساعت ۱۷

یاسین پیشرو قم – گیتی پسند اصفهان - سالن شهید حیدریان قم

شرکت ملی حفاری ایران – شهروند ساری - سالن نفت اهواز

دبیری تبریز – شهرداری ساوه - سالن شهید پور شریفی پور تبریز

پنجشنبه ۸ تیر ۹۶ ؛ ساعت ۱۷

مس سونگون ورزقان – تاسیسات دریایی ایرانیان- سالن شهید پور شریفی پور تبریز

لبنیات ارژن شیراز- مقاومت البرز - سالن شهید ابوالفتحی شیراز

آتلیه طهران قم-مقاومت قرچک - سالن شهید حیدریان قم

هفته دوم

سه شنبه ۱۳ تیر ۹۶ ؛ ساعت ۱۷

گیتی پسند اصفهان- مقاومت البرز - سالن پیروزی اصفهان

شهروند ساری- یاسین پیشرو قم - سالن سید رسول حسینی ساری

آتلیه طهران قم- لبنیات ارژن شیراز - سالن شهید حیدریان قم

چهارشنبه ۱۴ تیر ۹۶؛ ساعت ۱۷

مقاومت قرچک -دبیری تبریز - سالن هفتم تیر قرچک

شهرداری ساوه- فرش آرا مشهد - سالن فجر ساوه

تاسیسات دریایی ایرانیان- شرکت ملی حفاری ایران - سالن تالار هندبال تهران

آذرخش بندرعباس- مس سونگون ورزقان - سالن فجر بندر عباس

هفته سوم

یکشنبه ۱۸ تیر ۹۶؛ ساعت ۱۷

لبنیات ارژن شیراز- گیتی پسند اصفهان - سالن شهید ابوالفتحی شیراز

مقاومت البرز- شهروند ساری - سالن انقلاب کرج

دوشنبه ۱۹ تیر ۹۶؛ ساعت ۱۷

دبیری تبریز -آتلیه طهران قم - سالن شهید پور شریفی پور تبریز

سه شنبه ۲۰ تیر ۹۶؛ ساعت ۱۷

فرش آرا مشهد- مقاومت قرچک - سالن شهید بهشتی مشهد مقدس

یاسین پیشرو قم – تاسیسات دریایی ایرانیان- سالن شهید حیدریان قم

مس سونگون ورزقان – شهرداری ساوه - سالن شهید پور شریفی پور تبریز

شرکت ملی حفاری ایران – آذرخش بندرعباس - سالن نفت اهواز

به گزارش خبرنگار مهر، برنامه لیگ برتر فوتسال در حالی اعلام شده است که تکلیف چند تیم از جمله دبیری، یاسین پیشرو، مقاومت قرچک و آتلیه قم مشخص نیست.