برنامه سه هفته ابتدایی لیگ برتر فوتسال اعلام شد

به گزارش خبرگزاری مهر، مسابقات لیگ برتر فوتسال از روز ششم تیرماه آغاز خواهد شد و سازمان لیگ فوتسال، برنامه سه هفته ابتدایی را اعلام کرد.
هفته اول
سه شنبه ۶ تیر ۹۶؛ ساعت ۱۷
فرش آرا مشهد- آذرخش بندرعباس - سالن شهید بهشتی مشهد مقدس
چهارشنبه ۷ تیر ۹۶؛ ساعت ۱۷
یاسین پیشرو قم – گیتی پسند اصفهان - سالن شهید حیدریان قم
شرکت ملی حفاری ایران – شهروند ساری - سالن نفت اهواز
دبیری تبریز – شهرداری ساوه - سالن شهید پور شریفی پور تبریز
پنجشنبه ۸ تیر ۹۶ ؛ ساعت ۱۷
مس سونگون ورزقان – تاسیسات دریایی ایرانیان- سالن شهید پور شریفی پور تبریز
لبنیات ارژن شیراز- مقاومت البرز - سالن شهید ابوالفتحی شیراز
آتلیه طهران قم-مقاومت قرچک - سالن شهید حیدریان قم
هفته دوم
سه شنبه ۱۳ تیر ۹۶ ؛ ساعت ۱۷
گیتی پسند اصفهان- مقاومت البرز - سالن پیروزی اصفهان
شهروند ساری- یاسین پیشرو قم - سالن سید رسول حسینی ساری
آتلیه طهران قم- لبنیات ارژن شیراز - سالن شهید حیدریان قم
چهارشنبه ۱۴ تیر ۹۶؛ ساعت ۱۷
مقاومت قرچک -دبیری تبریز - سالن هفتم تیر قرچک
شهرداری ساوه- فرش آرا مشهد - سالن فجر ساوه
تاسیسات دریایی ایرانیان- شرکت ملی حفاری ایران - سالن تالار هندبال تهران
آذرخش بندرعباس- مس سونگون ورزقان - سالن فجر بندر عباس
هفته سوم
یکشنبه ۱۸ تیر ۹۶؛ ساعت ۱۷
لبنیات ارژن شیراز- گیتی پسند اصفهان - سالن شهید ابوالفتحی شیراز
مقاومت البرز- شهروند ساری - سالن انقلاب کرج
دوشنبه ۱۹ تیر ۹۶؛ ساعت ۱۷
دبیری تبریز -آتلیه طهران قم - سالن شهید پور شریفی پور تبریز
سه شنبه ۲۰ تیر ۹۶؛ ساعت ۱۷
فرش آرا مشهد- مقاومت قرچک - سالن شهید بهشتی مشهد مقدس
یاسین پیشرو قم – تاسیسات دریایی ایرانیان- سالن شهید حیدریان قم
مس سونگون ورزقان – شهرداری ساوه - سالن شهید پور شریفی پور تبریز
شرکت ملی حفاری ایران – آذرخش بندرعباس - سالن نفت اهواز
به گزارش خبرنگار مهر، برنامه لیگ برتر فوتسال در حالی اعلام شده است که تکلیف چند تیم از جمله دبیری، یاسین پیشرو، مقاومت قرچک و آتلیه قم مشخص نیست.
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