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۱۷ خرداد ۱۳۹۶، ۱۶:۱۶

با حضور تیم‌های بلاتکلیف؛

برنامه سه هفته ابتدایی لیگ برتر فوتسال اعلام شد

برنامه سه هفته ابتدایی لیگ برتر فوتسال اعلام شد

سازمان لیگ فوتسال زمان برگزاری مسابقات سه هفته ابتدایی لیگ برتر فوتسال در فصل جاری را اعلام کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، مسابقات لیگ برتر فوتسال از روز ششم تیرماه آغاز خواهد شد و سازمان لیگ فوتسال، برنامه سه هفته ابتدایی را اعلام کرد.

هفته اول
سه شنبه  ۶ تیر ۹۶؛  ساعت ۱۷
فرش آرا مشهد- آذرخش  بندرعباس - سالن شهید بهشتی مشهد مقدس

چهارشنبه  ۷ تیر ۹۶؛ ساعت ۱۷
یاسین پیشرو قم – گیتی پسند اصفهان - سالن شهید حیدریان قم
شرکت ملی حفاری ایران – شهروند ساری - سالن نفت اهواز
دبیری تبریز – شهرداری ساوه - سالن شهید پور شریفی پور تبریز

پنجشنبه ۸ تیر ۹۶ ؛ ساعت ۱۷
مس سونگون ورزقان – تاسیسات دریایی ایرانیان- سالن شهید پور شریفی پور تبریز
لبنیات ارژن شیراز- مقاومت البرز - سالن شهید ابوالفتحی شیراز
آتلیه طهران قم-مقاومت قرچک - سالن شهید حیدریان قم

هفته دوم
سه شنبه ۱۳ تیر ۹۶ ؛ ساعت ۱۷
گیتی پسند اصفهان- مقاومت البرز - سالن پیروزی اصفهان
شهروند ساری- یاسین پیشرو قم - سالن سید رسول حسینی ساری
آتلیه طهران قم- لبنیات ارژن شیراز - سالن شهید حیدریان قم

چهارشنبه ۱۴ تیر ۹۶؛ ساعت ۱۷
مقاومت قرچک -دبیری تبریز - سالن هفتم تیر قرچک
شهرداری ساوه- فرش آرا مشهد - سالن فجر ساوه
تاسیسات دریایی ایرانیان- شرکت ملی حفاری ایران - سالن تالار هندبال تهران
آذرخش  بندرعباس- مس سونگون ورزقان - سالن فجر بندر عباس

هفته سوم
یکشنبه  ۱۸ تیر ۹۶؛ ساعت ۱۷
لبنیات ارژن شیراز- گیتی پسند اصفهان - سالن شهید ابوالفتحی شیراز
مقاومت البرز- شهروند ساری - سالن انقلاب کرج

دوشنبه  ۱۹ تیر ۹۶؛ ساعت ۱۷
دبیری تبریز -آتلیه طهران قم -  سالن شهید پور شریفی پور تبریز

سه شنبه  ۲۰ تیر ۹۶؛ ساعت ۱۷
فرش آرا مشهد- مقاومت قرچک - سالن شهید بهشتی مشهد مقدس
یاسین پیشرو قم – تاسیسات دریایی ایرانیان- سالن شهید حیدریان قم
مس سونگون ورزقان – شهرداری ساوه - سالن شهید پور شریفی پور تبریز
شرکت ملی حفاری ایران – آذرخش  بندرعباس - سالن نفت اهواز

به گزارش خبرنگار مهر، برنامه لیگ برتر فوتسال در حالی اعلام شده است که تکلیف چند تیم از جمله دبیری، یاسین پیشرو، مقاومت قرچک و آتلیه قم مشخص نیست.

کد مطلب 3998452

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