انتقاد معاون استاندار از تاخیر در افتتاح تصفیه خانه شرق اهواز

به گزارش خبرنگار مهر، فرامند هاشمی زاده ظهر امروز در نشست پیگیری مصوبات دولت در خصوص آب و فاضلاب استان با انتقاد از تأخیر در روند اجرایی عملیات تصفیه خانه فاضلاب شرق اهواز، از تعیین تکلیف مجری این پروژه در صورت عدم اتمام عملیات اجرایی در زمان مقرر خبر داد.

وی با اشاره به اهمیت زیاد این تصفیه خانه در حفظ محیط زیست و ارتبط مستقیم آن با سلامت شهروندان عنوان کرد: مجری این پروژه برای چندین نوبت متعهد شد که این عملیات اجرایی این تصفیه خانه را به اتمام برساند و بر همین اساس چند بار زمان افتتاح این تصفیه خانه تعیین و اعلام شد که متاسفانه این اتفاق صورت نگرفت.



هاشمی زاده ادامه داد: ما اتمام حجت خود را با پیمانکار مربوطه و مجری طرح انجام داده ایم و چنانچه این پروژه در زمان مقرر افتتاح نشود؛ مراحل خلع ید پیمانکار را در پیش می گیریم.



وی افزود: این پروژه برای رفع نیازهای واقعی زیست محیطی در کلانشهر اهواز طراحی و اجرا شد و حال پروژه ای با این اهمیت زیست محیطی و با وجود این هزینه های بالایی که تا کنون برای آن صورت گرفته چه دلیلی دارد که بیش از این معطل شود و با وجود اصرار ما مبنی بر تسریع در بهره برداری آن، هنوز نتوانیم از مزایای آن استفاده کنیم.



هاشمی زاده همچنین در خصوص زمان مقرر شده و تعهد مجری پروژه برای اتمام و بهره برداری آن گفت: بر اساس صورتجلسات قبل، شرکت کیسون متعهد شد تا پایان مرداد ماه سال جاری این تصفیه خانه را وارد مدار کند و ما نیز طی این مدت نظارت کامل خود را بر روند اجرای پروژه انجام می دهیم و در صورت مشاهده عدم پیشرفت مناسب مراحل آن با استفاده از اهرم های قانونی وارد عمل خواهیم شد.



معاون استاندار در پایان اظهار امیدواری کرد که بتوان این تصفیه خانه را در زمان مقرر به بهره برداری رساند تا همه شهروندان کلانشهر اهواز بتوانند از مزایای آن بهره مند شوند.