استاندار وارد میدان عمل شد/ بررسی مشکلات شهرک های اقماری بیرجند

خبرگزاری مهر، گروه استان ها: مردم شهرک های اقماری بیرجند اعم از حاجی آباد، امیرآباد و چهکند در حالی به روزه داری مشغول هستند که بسیاری از ساعات شبانه روز با نبود و یا کاهش فشار آب دست و پنجه نرم می کنند.

خبرگزاری مهر در ۱۳ خرداد ماه جاری با هدف رساندن صدای مردم این شهرک ها و رسیدگی هر چه بیشتر به مشکلات آن ها گزارشی را با عنوان «روایت بی آبی در شهرک های اقماری بیرجند/ روزه داران کلافه شدند» منتشر کرد.

پیش از این نیز سلسله گزارش های مهر از مشکلات مختلف مردم این مناطق با عناوین «زمین خواری زیرپوست بیرجند/ سرنوشت خاکستری روستاهای اطراف شهر» و «زنگ خطر حاشیه نشینی در بیرجند به صدا درآمد/ ۲۵هزار نفر بلاتکلیف» و ... منتشر شده بود.

در پی انتشار این سلسله گزارش ها امروز ابتدا استاندار خراسان جنوبی از شهرک های اغماری بازید کرد تا از نزدیک مشکلات این مناطق را بررسی کند و سپس جلسه ای در راستای رسیدگی به مشکلات شهرک های اقماری بیرجند با حضور استاندار خراسان جنوبی، فرمانداران، دهیاران و جمعی از مسئولان ذیربط برگزار شد.

استاندار خراسان جنوبی پیش از ظهر امروز در جلسه بررسی مشکلات این روستاها اظهارکرد: دستگاه های اجرایی ذی ربط نسبت به واگذاری امتیاز موقت آب و برق به افرادی که در محدوده روستایی اقدام به ساخت و ساز کرده اند با اخذ تعهد نامه اقدام کنند.

سید علی اکبر پرویزی با بیان اینکه در گام های بعدی باید نسبت به اجرای خطوط انتقال آب و برق اقدام شود، ادامه داد: ۵۰ درصد از جمعیت روستایی شهرستان بیرجند در ۴ روستای امیرآباد، حاجی آباد، دستگرد و چهکند و برخی روستاهای نزدیک به این روستاها مستقر هستند.

وی با تاکید بر اینکه حل مشکلات این منطقه باید در یک برنامه بلند مدت و با افق ۱۵ ساله دیده شود، گفت: تکمیل مجتمع های آبرسانی روستایی در اولویت کاری مسئولان ذیربط باشد.

وی بر تجمیع چاه های آب در استان تاکید کرد و بیان داشت: برای تامین آب شرب روستاهای حاشیه ای شهر بیرجند چاه های اضافی به عنوان چاه رزرو استفاده شوند تا هزینه نگهداری کاهش پیدا کند.

پرویزی همچنین از مسئولان خواست تا طرح فاضلاب ۴ روستای نزدیک به بیرجند را در دستور کار قرار دهند تا هرچه سریعتر به شبکه اصلی فاضلاب بیرجند متصل شوند.

استاندارخراسان جنوبی همچنین خواستار اجرای طرح هادی روستایی در روستاهای امیرآباد، دستگرد، حاجی آباد و چهکند شد و گفت: طرح های هادی مصوب وتهیه شده در اختیار دهیاری ها قرار گیرد.

وی با تاکید بر اینکه روستاها نباید منبع تامین درآمد برای بنیاد مسکن باشند، گفت: در صورت دارا بودن طرح های مصوب، دهیاری ها برای ارائه مجوز ساخت و ساز نیاز به استعلام از بنیاد مسکن ندارند.

پرویزی همچنین با اشاره به اینکه اخذ هزینه استعلام بین دستگاهی ممنوع است، ادامه داد: بنیاد مسکن اجازه ندارد به خاطر تغییر کاربری و استعلام از مردمی وجهی دریافت کند.

وی تصریح کرد: دستگاه های متولی در زمینه ایجاد فضای سبز در روستاهای مذکور اقدامات لازم را انجام دهند تا مشکلات در این زمینه نیز رفع شود.