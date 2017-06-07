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۱۷ خرداد ۱۳۹۶، ۲۰:۰۱

در پی حمله تروریستی مجلس؛

۲ نفر از شهروندان بجنوردی به شهادت رسیدند

۲ نفر از شهروندان بجنوردی به شهادت رسیدند

بجنورد- در حمله تروریستی امروز مجلس حسین بنی اردلان و حسین جلالی مسئول دفتر علی قربانی نماینده مردم بجنورد به شهادت رسیدند.

نماینده مردم بجنورد، مانه و سملقان و جاجرم، در مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: حسین بنی اردلان دبیر اجرایی هیئت نظارت بر پنجمین دوره انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستای خراسان شمالی و حسین جلالی مسئول دفتر بنده ظهر امروز در حمله تروریستی مجلس به شهادت رسیدند.

علی قربانی افزود: حسین بنی اردلان به‌منظور امضای صورت‌جلسه انتخابات و بررسی اعتراضات برخی کاندیداهای شورای اسلامی بجنورد به مجلس آمده بود که در دفتر بنده نشسته بودند و با حمله چهار تروریست قصد خروج از ساختمان را داشتند، در حین خروج از پله‌ها در طبقه چهارم با حمله تروریست‌ها مواجه و به شهادت رسیدند.

وی تصریح کرد: احتمالا مراسم خاک‌سپاری این دو شهید روز جمعه برگزار شود.

کد مطلب 3998667

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