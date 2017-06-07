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۱۷ خرداد ۱۳۹۶، ۲۳:۱۶

سخنگوی سازمان آتش نشانی شهرداری ورامین:

حریق گسترده در دامداری ورامین مهار شد

حریق گسترده در دامداری ورامین مهار شد

ورامین- سخنگوی سازمان آتش نشانی شهرداری ورامین از مهار حریق گسترده در یک دامداری در این شهر خبر داد.

بهنام کرمانی، در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این که حریق واحد دامداری واقع در حوالی « کهنه گل» ورامین دقایقی پیش به سازمان آتش نشانی شهرداری ورامین اطلاع داده شد، افزود: آتش نشانان شیفت « سی» ایستگاه شماره 3 سازمان آتش نشانی شهرداری ورامین به سرعت خود را به محل حریق رساندند.

وی اضافه کرد: آتش نشانان به سرعت اقدام به ایمن سازی محل حریق کرده و از گسترش آن به اماکن همجوار جلوگیری به عمل آوردند و هم اکنون آتش نشانان با تمام توان به اطفا حریق پرداخته و حریق را مهار کردند.

سخنگوی سازمان آتش نشانی شهرداری ورامین اضافه کرد: خوشبختانه این حریق هیچگونه تلفات جانی در پی نداشت و تلاش آتش نشانان از گسترش آتش به سوی دام های این دامداری نیز جلوگیری کرد و تنها علوفه های موجود در این محل در آتش سوخت.

کد مطلب 3998752

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