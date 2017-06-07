حریق گسترده در دامداری ورامین مهار شد

بهنام کرمانی، در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این که حریق واحد دامداری واقع در حوالی « کهنه گل» ورامین دقایقی پیش به سازمان آتش نشانی شهرداری ورامین اطلاع داده شد، افزود: آتش نشانان شیفت « سی» ایستگاه شماره 3 سازمان آتش نشانی شهرداری ورامین به سرعت خود را به محل حریق رساندند.

وی اضافه کرد: آتش نشانان به سرعت اقدام به ایمن سازی محل حریق کرده و از گسترش آن به اماکن همجوار جلوگیری به عمل آوردند و هم اکنون آتش نشانان با تمام توان به اطفا حریق پرداخته و حریق را مهار کردند.

سخنگوی سازمان آتش نشانی شهرداری ورامین اضافه کرد: خوشبختانه این حریق هیچگونه تلفات جانی در پی نداشت و تلاش آتش نشانان از گسترش آتش به سوی دام های این دامداری نیز جلوگیری کرد و تنها علوفه های موجود در این محل در آتش سوخت.