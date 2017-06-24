روحانی باید کسری های دولت اول خود را جبران کند/لزوم شایسته سالاری

محسن مهرعلیزاده عضو شورای عالی سیاست گذاری اصلاح طلبان در گفتگو با خبرنگار مهر، در پاسخ به سوالی مبنی بر لزوم تغییر در ترکیب کابینه دولت در آینده اظهار کرد: خوشبختانه آقای روحانی در ایام انتخابات تا حد زیادی توجه کامل خود به خواست و مطالبه مردم را نشان داد. این تفاهم دو جانبه میام مردم و دولت - به ویژه شخص آقای روحانی- باعث می شود تا دولت، کسری های گذشته خود را جبران کند.

وی در ادامه با بیان اینکه بخش اقتصاد، نخستین حوزه ای است که باید از سوی دولت تقویت شود افزود: مردم در حوزه های سیاست داخلی، سیاست خارجی و اجتماعی و فرهنگی، چندان مطالبه ای نداشتند اما مطالبه شان در حوزه اقتصاد بالا بوده است.

مهرعلیزاده تاکید کرد: ضمن اینکه شرایط کشور پس از برجام به خصوص پس از ایجاد زمینه برای توسعه سرمایه گذاری های خارجی در داخل و ایجاد اشتغال و بهبود فضای کسب وکار، لازم می کند تا بخش های اقتصادی دولت تقویت شود.

رئیس سازمان تربیت بدنی در دولت اصلاحات در پاسخ به سوال دیگری مبنی بر اینکه ترکیب وزرا در دولت آینده باید از میان سه گرایش اصلاح طلب، اصولگرا و میانه رو، به کدام گروه تعلق بیشتری داشته باشد گفت: فکر می کنم آقای روحانی باید فارغ از اینکه دولت بیشتر به کدام طیف برسد، صرفا روی اینکه چه فردی از عهده چه کاری برمی آید، تمرکز کند.

مهرعلیزاده تصریح کرد: مهم تر از سهمیه بندی گروه ها و احزاب، خواست مردم و شایسته سالاری است. باید افرادی حضور پیدا کنند تا بتوانند از مسئولیت های محوله از سوی دولت و مجلس، سربلند بیرون بیایند.