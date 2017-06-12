به گزارش خبرنگار مهر، ایگور پراهیچ مدافع کروات نفت تهران نمی خواهد فوتبالش را در این باشگاه ادامه دهد. او که در نیم فصل گذشته رقابت های لیگ برتر زمزمه هایی مبنی بر حضورش در جمع شاگردان برانکو ایوانکوویچ به گوش می رسید با مخالفت علی دایی مواجه شد تا در نفت بماند.

با این حال شنیده می شود پس از جدایی علی دایی از باشگاه نفت تهران پراهیچ نیز می خواهد از این تیم برود اما پیشنهاد رسمی از پرسپولیس ندارد. ایوانکوویچ، پراهیچ را آلترناتیو خریدهایش نیز قرار نداده است تا امیدی به حضور در جمع سرخپوشان پایتخت نداشته باشد.