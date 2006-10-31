اولين كبد مصنوعي جهان ساخته شد

به گزارش خبرگزاري مهر، محققان دانشگاه نيوكاسل با استفاده از تكنيكي خاص كبد كوچكي به اندازه يك سكه يك پنسي ساختند و قصد دارند با گسترش اين روش گام هاي تازه اي را براي ساخت كبدي واقعي به اندازه طبيعي بردارند.

بافت اين كبد مصنوعي از سلول هاي بنيادي خون گرفته شده از بند ناف نوزادان چند دقيقه اي ساخته شد. اين ميني كبد قرار است براي آزمايش داروهاي جديد استفاده شود و بدين ترتيب نياز به انجام آزمايش روي حيوانات كاهش مي يابد.

بنا بر گزارش ديلي ميل، محققان دانشگاه نيوكاسل با مشاركت كارشناسان آمريكايي سلول هاي بنيادي خون بند ناف نوزادان تازه متولد شده را مجزا ساختند. سپس اين سلول ها را درون بيورآكتوري كه سيستم الكتريكي آژانس فضايي آمريكا (ناسا) است قرار دادند. اين بيورآكتور تاثيرات شرايط بي وزني را تقليد مي كند. عدم برخورداري از نيروي جاذبه در اين سيستم به سلول هاي بنيادي امكان مي دهد كه بيش از حد معمول تكثير يابند.

محققان در مرحله بعد هورمون ها و مواد شيميايي مختلفي را به سلول هاي بنيادي افزودند تا اين سلول ها را به بافت كبد تبديل سازند.

به اعتقاد محققان استفاده از اين تكنيك جهت پرورش بخش هاي بزرگتري از بافت هاي بدن از قابليت بيشتري برخوردار است.

استفاده از سلول هاي بنيادي بند ناف در مقايسه با آزمايش روي سلول هاي بنيادي جنيني از نظر اخلاقي نيز قابل قبول تر است زيرا روش دوم به مرگ جنين مي انجامد.