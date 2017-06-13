نشست نقش و جایگاه ترجمه در رشته ادبیات تطبیقی برگزار می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، نهمین برنامه از سلسله نشست های تخصصی نقد ترجمه با عنوان «نقش و جایگاه ترجمه در رشته ادبیات تطبیقی» با همکاری انجمن صنفی مترجمان شهر تهران و حوزه هنری سازمان تبلیغات اسلامی، روز چهارشنبه ۳۱ خرداد برگزار می شود.

این مجموعه نشست ها با عنوان «سلسله نشست های دانش افزایی و هم اندیشی نقد ترجمه در راستای نهضت ملی نقد ترجمه» در راستای ارتقای مطالعات ترجمه کاربردی، ترویج فرهنگ نقد ترجمه در کشور، ایجاد رویکرد کاربردی و عملگرا به نقد ترجمه، تبیین مرز و تفاوت میان نقد و ارزشیابی در حوزه ترجمه و همچنین ایجاد شغلی نوین با عنوان منتقد ترجمه برگزار می شوند.

نهمین نشست از این جلسات، با سخنرانی علی رضا انوشیروانی و به صورت کارگاهی خواهد شد. هزینه ثبت نام برای حضور در این نشست ۷۰۰ هزار ریال است و اعضای انجمن مترجمان تهران می توانند با تخفیف ۳۰ درصدی برای این نشست ثبت نام کنند. در صورت ثبت نام گروهی بیش از ۱۰ نفر، ۱۰ درصد تخفیف علاوه بر تخفیف های مورد اشاره اعمال می شود.

این نشست روز چهارشنبه ۳۱ خرداد از ساعت ۱۵ تا ۱۸ در حوزه هنری واقع در تقاطع خیابان حافظ و سمیه برگزار می شود.