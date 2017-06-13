رشد ۸درصدی شرکت کنندگان مسابقات قرآنی در چهارمین جشنواره

مصطفی منتظرالمهدی، مدیرعامل سازمان بازنشستگی شهرداری تهران، در گفتگو با خبرنگار مهر، برگزاری چهارمین دوره مسابقات قرانی را افتخارسازمان بازنشستگی دانست و گفت: به لطف خدای متعال امسال چهارمین دوره مسابقات قرآن کریم را در یازده رشته اذان، تلاوت، حفظ یک جزء، احکام، تفسیر، سیره معصومین(علیهم السلام)، خوشنویسی، نقاشی، فضای مجازی و شعرآیینی با حضور بیش از هزار شرکت کننده برگزار کردیم.

مدیرعامل سازمان بازنشستگی شهرداری تهران افزود: تعداد شرکت کنندگان در چهارمین دوره مسابقات قرانی نسبت به ادوار گذشته افزایش چشمگیری داشته است که این خود نشانگر افزایش اعتماد بازنشستگان به برنامه های فرهنگی سازمان بازنشستگی است.

وی از حضور پر شور بازنشستگان در چهارمین دوره مسابقات قران قدردانی کرد و افزود: امیدواریم دراجرای برنامه های فرهنگی متنوع که بهانه کوچکی برای فعالیت اجتماعی و حضور بیشتر بازنشستگان در اجتماع است، گامهای مثبتی برداریم.

منتظرالمهدی با اشاره به حضور بیش از هزار نفر در چهارمین دوره مسابقات قرآن از رشد ۸ برابری شرکت کنندگان این دوره نسبت به دوره اول مسابقات خبر داد و افزود: این استقبال و توجه به فعالیت های قرآنی و معنوی، تصمیم و اراده ما را برای برگزاری هرچه بهتر برنامه های دینی و فرهنگی میان بازنشستگان و خانواده های عزیز ایشان، محکم تر می کند.