نمایشگاه ملی خاص پردازی در صنایع دستی برگزار می شود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی معاونت صنایع دستی و هنرهای سنتی کشور؛ نخستین نمایشگاه ملی «خاص پردازی در صنایع دستی» در راستای برگزاری مسابقه بزرگ خاص پردازی در صنایع دستی به همت معاونت صنایع دستی و هنرهای سنتی کشور با همکاری مجموعه تاریخی فرهنگی سعدآباد از ۲۷ خرداد تا سوم تیرماه در مرکز گالری مجموعه سعد آباد برگزار می شود.

این نمایشگاه مشتمل بر ۱۶۰ اثر از ۸۰ هنرمند است که از میان صدها اثر شرکت کننده در مسابقه ملی خاص پردازی برگزیده شده اند. هدف از برگزاری این نمایشگاه معرفی آثار مسابقه و همچنین ترویج خاص پردازی در صنایع دستی است.

تاکنون بیش از ۳۰ رشته در مسابقه ملی خاص پردازی شرکت داشته اند، که در این میان بیشترین آثار ارسالی مربوط به استان اصفهان شهرستان شهرضاست.

در مجموع برای مسابقه بزرگ خاص پردازی در صنایع دستی آثار هنرمندان ۱۴ استان کشور پذیرفته شده اند.

خاص پردازی نام ایده ای است که به تازگی در صنایع دستی ایران ترویج داده شده است و بر اساس آن صنایع دستی نه تنها می تواند نقش های سابق خود را ایفا کند بلکه تبدیل به یک یادمان فردی، هدیه خاص فردی یا عینیت بخش به معانی خاص می شود.

در خاص پردازی از طریق کتیبه نگاری، نقش، تصویر، حکاکی و یا ترکیبی از آنها ردی از زندگی افراد بر روی اثر ثبت میشود و از این طریق اثر مربوطه تبدیل به اثری خاص میشود.

علاقه مندان می توانند جهت بازدید از این نمایشگاه همه روزه از تاریخ ۲۸ خرداد ماه تا ۳ تیرماه از ساعت ۹ تا ۱۸ به میدان دربند، نگارخانه و مرکز هنری مجموعه فرهنگی تاریخی سعدآباد مراجعه کنند.

این نمایشگاه عصر روز شنبه ۲۷ خرداد ماه راس ساعت ۱۷ با حضور بهمن نامور مطلق معاون صنایع دستی و هنرهای سنتی کشور، مدیران و معاونین سازمانی و جمعی از هنرمندان و علاقمندان در محل نگارخانه و مرکز هنری مجموعه فرهنگی تاریخی سعدآباد افتتاح می شود.

همچنین، علاقمندان می توانند جهت کسب اطلاعات و آشنایی بیشتر با مقوله خاص پردازی به کانال تلگرامی @xaaspardaazi خاص پردازی مراجعه کنند.