تبلیغات روغن جامد «سالم» در تلویزیون مجوز ندارد

دکتر علی اکبر دادمهر در گفتگو با خبرنگار مهر، پیرامون تبلیغات روغن خوراکی جامد در رسانه ملی و واکنش سازمان غذا و دارو به تبلیغ این نوع فرآورده غذایی، گفت: اگر چه با تغییر تکنولوژی می‌توان روغن‌ها را به گونه ای که به ضوابط خدشه ای وارد نشود، یعنی با میزانی از اسید چرب اشباع و ترانس تولید کرد که معادل روغن مایع باشد اما هیچ شرکتی مجوز تبلیغات تحت عنوان روغن «سالم» را نخواهد داشت.

وی افزود: پیشتر نیز مسئولان ارشد سازمان غذا و دارو به رسانه‌ها و شرکت‌های تولیدی روغن نباتی اعلام کرده‌ بودند که نباید هیچ روغن خوراکی با عنوان «روغن جامد سالم» تبلیغ کنند.

دادمهر اضافه کرد: از آنجا که تکنولوژی تولید این روغن تغییر کرده، میزان اسید چرب ترانس و اشباع آن مانند روغن مایع است و فقط از نظر شکلی این روغن ها شبیه روغن جامد است و محتوای آنها این گونه نیست.

وی تاکید کرد: نظارت سازمان غذا و دارو بر تولیدکنندگان فرآورده های خوراکی و غذایی، مستمر است و تمام تلاش ما بر این است که نظارت ها شرایطی را فراهم کند که محصولات از تنوع بالایی برخوردار گردند.

رئیس اداره فرآورده های غذایی با منشا دامی و دریایی سازمان غذا و دارو، در پایان افزود: به اعتقاد ما برخی ضوابط اجباری موجود در صنایع غذایی نادرست هستند و مراجع نظارتی وظیفه دارند باید و نبایدهای بهداشتی را به صنایع غذایی تکلیف کنند و بقیه قضایا را به خود تولید کنندگان بسپارند.