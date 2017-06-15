۲۶ خرداد ۱۳۹۶، ۳:۵۲

در گفتگو با مهر عنوان شد؛

تبلیغات روغن جامد «سالم» در تلویزیون مجوز ندارد

رئیس اداره فرآورده های غذایی با منشا دامی و دریایی سازمان غذا و دارو، تبلیغات «روغن جامد سالم» در رسانه ملی را تخلف از ضوابط وزارت بهداشت دانست.

دکتر علی اکبر دادمهر در گفتگو با خبرنگار مهر، پیرامون تبلیغات روغن خوراکی جامد در رسانه ملی و واکنش سازمان غذا و دارو به تبلیغ این نوع فرآورده غذایی، گفت: اگر چه با تغییر تکنولوژی می‌توان روغن‌ها را به گونه ای که به ضوابط خدشه ای وارد نشود، یعنی با  میزانی از اسید چرب اشباع و ترانس تولید کرد که معادل روغن مایع باشد اما هیچ شرکتی مجوز تبلیغات تحت عنوان روغن «سالم» را نخواهد داشت.

وی افزود: پیشتر نیز مسئولان ارشد سازمان غذا و دارو به رسانه‌ها و شرکت‌های تولیدی روغن نباتی اعلام کرده‌ بودند که نباید هیچ روغن خوراکی با عنوان «روغن جامد سالم» تبلیغ کنند.

دادمهر اضافه کرد: از آنجا که تکنولوژی تولید این روغن تغییر کرده، میزان اسید چرب ترانس و اشباع آن مانند روغن مایع است و فقط از نظر شکلی این روغن ها شبیه روغن جامد است و محتوای آنها این گونه نیست.

وی تاکید کرد: نظارت سازمان غذا و دارو بر تولیدکنندگان فرآورده های خوراکی و غذایی، مستمر است و تمام تلاش ما بر این است که نظارت ها شرایطی را فراهم کند که محصولات از تنوع بالایی برخوردار گردند.

رئیس اداره فرآورده های غذایی با منشا دامی و دریایی سازمان غذا و دارو، در پایان افزود: به اعتقاد ما برخی ضوابط اجباری موجود در صنایع غذایی نادرست هستند و مراجع نظارتی وظیفه دارند باید و نبایدهای بهداشتی را به صنایع غذایی تکلیف کنند و بقیه قضایا را به خود تولید کنندگان بسپارند.

حبیب احسنی پور

