به گزارش خبرگزاری مهر، شورای صدور پروانه نمایش خانگی با عرضه ۸ عنوان فیلم و سریال موافقت کرد.

در جلسه ۲۱ خرداد شورای پروانه نمایش خانگی که با حضور اکثریت اعضا برگزار شد، با عرضه فیلم های«آباجان» به تهیه کنندگی و کارگردانی هاتف علیمردانی، قسمت های ۱۴ تا ۱۷ سریال «عاشقانه» به تهیه کنندگی مشترک هومن کبیری و مهدی گلستانه و کارگردانی منوچهر هادی و «یتیم خانه ایران» به تهیه کنندگی محمدرضا تخت کشیان و کارگردانی ابوالقاسم طالبی موافقت شد.

همچنین با عرضه «احتمال باران اسیدی» به تهیه کنندگی روح الله برادری و کارگردانی بهتاش صناعی ها، «باد و مه» به تهیه کنندگی ناصر دهقانی و کارگردانی محمد علی طالبی، «۳۱۶» به تهیه کنندگی و کارگردانی پیمان حقانی، قسمت ۶ «آسه آسه قصه قصه» به تهیه کنندگی علیرضا گلدیانی و کارگردانی مشترک علی فروتن و حمید گلی و «خیالباف» به تهیه کنندگی احمدرضا یاری و کارگردانی فرامرز هادی موافقت شد.

در این جلسه با عرضه ۱۰ عنوان فیلم خارجی، ۲ عنوان فیلم مراکز فرهنگی و جشنواره ها و هفت عنوان فیلم مستند و آموزشی موافقت به عمل آمد.