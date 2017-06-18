انهدام یک جنگنده سوری توسط ائتلاف آمریکایی ضد داعش

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، ارتش سوریه اعلام کرد ائتلاف آمریکایی ضد داعش یک جنگنده نیروی هوایی سوریه را در ریف جنوبی رقه منهدم کرده است.

بر اساس این خبر ارتش سوریه اعلام کرد که این تجاوز که در راستای تأثیر بر قدرتهای ارتش سوریه صورت گرفته دیگر جای شک و شبهه ایی درباره موضع آمریکا در حمایت از تروریسم باقی نمیگذارد.

ارتش سوریه در بیانیه خود ضمن هشدار نسبت به پیامدهای این اقدام ائتلاف آمریکایی بر تلاش ها برای مقابله با تروریسم تأکید کرده که این اقدام نیروهای مسلح سوری را از مبارزه با تروریسم منصرف نخواهد کرد.