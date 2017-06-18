  1. بین الملل
  2. غرب آسیا و آفریقای شمالی
۲۹ خرداد ۱۳۹۶، ۰:۰۷

ارتش سوریه اعلام کرد:

انهدام یک جنگنده سوری توسط ائتلاف آمریکایی ضد داعش

انهدام یک جنگنده سوری توسط ائتلاف آمریکایی ضد داعش

ارتش سوریه اعلام کرد ائتلاف آمریکایی ضد داعش یک جنگنده نیروی هوایی سوریه را در ریف جنوبی رقه منهدم کرده است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، ارتش سوریه اعلام کرد ائتلاف آمریکایی ضد داعش یک جنگنده نیروی هوایی سوریه را در ریف جنوبی رقه منهدم کرده است.

بر اساس این خبر ارتش سوریه اعلام کرد که این تجاوز که در راستای تأثیر بر قدرتهای ارتش سوریه صورت گرفته دیگر جای شک و شبهه ایی درباره موضع آمریکا در حمایت از تروریسم باقی نمیگذارد.

ارتش سوریه در بیانیه خود ضمن هشدار نسبت به پیامدهای این اقدام ائتلاف آمریکایی بر تلاش ها برای مقابله با تروریسم تأکید کرده که این اقدام نیروهای مسلح سوری را از مبارزه با تروریسم منصرف نخواهد کرد.

کد مطلب 4008451

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    نظرات

    • امیر IR ۰۱:۰۱ - ۱۳۹۶/۰۳/۲۹
      0 0
      پاسخ
      مرگ بر امریکا

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها