به گزارش خبرنگار مهر، میرحسن موسوی معاون مسافری شرکت راه آهن جمهوری اسلامی ایران در نشستی خبری با موضوع آغاز سفرهای تابستانی که پیش از ظهر امروز برگزار شد، با بیان اینکه امسال قطارهای گردشی در مسیر تهران- مشهد اجرایی خواهد شد، گفت: امسال با اجرای این برنامه ۲۹۰ هزار نفر به تعداد صندلی های مسافران تهران-مشهد افزوده خواهد شد که نسبت به سال گذشته ۵۸ درصد رشد خواهد داشت.

وی با تاکید بر اینکه علاوه بر قطارهای گردشی، قطارهای فوق العاده نیز در مسیر تهران-مشهد عملیاتی می شوند، افزود: علاوه بر این مسیر، در خصوص نخجوان-مشهد، تبریز-مشهد و همدان-مشهد و بالعکس نیز قطارهای فوق العاده در صورت کمبود واگن اجرایی خواهیم کرد.

موسوی در خصوص قطارهای حومه ای نیز اظهار کرد: در تابستان امسال سه زوج قطار در مسیر تهران به پیشوا و تهران به هشتگرد و همچنین دو زوج قطار در مسیر تهران به ورامین علاوه بر برنامه قطارهای فعلی اضافه خواهیم کرد.

این مقام مسئول در شرکت راه آهن با اشاره به راه اندازی قطار گردشگری برای اولین بار در سال جاری ادامه داد: نخستین مسیر تهران-سوادکوه است که پنجشنبه هر هفته از تهران به سوادکوه و بالعکس برای بازدید از اماکن توریستی منطقه سوادکوه برنامه ریزی شده است. افزایش تعداد این قطارها و مسیرهای گردشگری با هدف بازدید از ابنیه تاریخی راه آهن جزو سیاست های اصلی این شرکت است.

موسوی با بیان اینکه ۴۵ درصد قطارهای مسافری تابستان امسال به مقصد مشهد اعزام خواهند شد، تصریح کرد: از ۲۸ شهر به مشهد سفر داریم که پیش فروش بلیت این قطارها از ۲۱ خردادماه آغاز شده است.

معاون مسافری شرکت راه آهن در بخش دیگری از اظهارات خود درباره نوسازی ناوگان ریلی مسافری بیان داشت: طی جلسات متعددی که با شرکت های حمل و نقل ریلی مسافری داشته ایم بر نوسازی و بهسازی ناوگان موجود تاکید کردیم که بخش مهمی از ناوگان نوسازی شده در سفرهای تابستانی امسال به بهره برداری خواهند رسید. همچنین در بخش راهبری قطار نیز به ارتقای کیفیت خواهیم داشت.

وی در پاسخ به پرسشی در خصوص قیمت بلیت قطار در سفرهای تابستانی امسال خاطرنشان کرد: تا به حال هیچ گونه پیشنهادی از سوی شرکت های مسافری ریلی مبنی بر افزایش نرخ بلیت ها وصول نشده است، بنابراین برنامه ای برای افزایش قیمت بلیت در تابستان نداریم.

این مقام مسئول در شرکت راه آهن درباره تعداد رام قطارهای اضافه شده به مجموعه سفرهای تابستانی سال ۹۶ گفت: ۲۳۶ رام قطار که در مجموع ۱۰ میلیون و ۸۰۰هزار نفر صندلی برای تابستان سال جاری و همچنین بیش از ۱۰۴ هزار نفر صندلی در هر روز به ناوگان موجود اضافه شده است. ضمن اینکه با افزایش قطارهای گردشی ۳ میلیون نفر صندلی که افزایش ۳۱ درصدی نسبت به تابستان گذشته را نشان می دهد، به ناوگان ریلی مسافری اضافه شد.

موسوی در بخش دیگری از اظهارات خود با تاکید بر اینکه ارتقای ایمنی در بین قطارهای مسافری چه در داخل قطار و چه در قسمت راهبری قطار جزو رئوس برنامه های راه آهن است، افزود: چند مسیر دیگر گردشگری برای تابستان سال جاری در نظر داریم که طی مذاکرات با شرکت های حمل و نقل ریلی و آژانس های مسافرتی، این مسیرها را نهایی خواهیم کرد. مسیرهای گردشگری جدید شامل خطوط تبریز-رازی و تبریز-جلفا خواهد بود.