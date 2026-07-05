علیرضا رضائیبرون در گفتوگو با خبرنگار مهر، با اشاره به تمهیدات شرکت راهآهن برای خدمترسانی به زائران و عزاداران اظهار کرد: با توجه به افزایش تقاضای سفر در ایام برگزاری مراسم تشییع پیکر مطهر رهبر شهید انقلاب اسلامی، برنامهریزی لازم برای افزایش ظرفیت ناوگان ریلی انجام شده است.
وی افزود: در این راستا، علاوه بر ظرفیت قطارهای برنامهای، چند رام قطار فوقالعاده نیز در مسیر تهران-مشهد و بالعکس پیشبینی و وارد چرخه خدمت شده است.
مدیرکل راهآهن شمالشرق (۱) با بیان اینکه این قطارها از ۱۵ تا ۲۰ تیرماه به مسافران خدمات ارائه خواهند کرد، گفت: هدف از این اقدام، تسهیل تردد زائران و پاسخگویی به افزایش تقاضای سفر در این بازه زمانی است.
رضائیبرون ادامه داد: با اجرای این برنامه، ظرفیت جابهجایی مسافران در مسیر تهران-مشهد و بالعکس افزایش یافته و تلاش شده امکان سفر برای متقاضیان بیشتری فراهم شود.
وی با اشاره به آغاز فروش بلیت قطارهای فوقالعاده اظهار کرد: بلیت این قطارها از ساعت ۱۷ امروز از طریق سکوهای مجاز فروش اینترنتی و همچنین مراکز حضوری فروش بلیت در سراسر کشور عرضه شده است.
مدیرکل راهآهن شمالشرق (۱) از متقاضیان خواست برای تهیه بلیت تنها از مسیرهای رسمی اقدام کنند تا از بروز هرگونه مشکل احتمالی جلوگیری شود.
رضائیبرون در پایان گفت: سامانه اطلاعرسانی راهآهن به شماره ۰۲۱-۵۱۴۹ به صورت شبانهروزی آماده پاسخگویی به سؤالات هموطنان و ارائه اطلاعات درباره زمان حرکت قطارها، ظرفیتها و نحوه تهیه بلیت است.
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