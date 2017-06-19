پاتک پلیس به ۳۰ باند سرقت/۲۴ میلیارد تومان ارزش اموال مکشوفه

به گزارش خبرنگار مهر، سردار حسین ساجدینیا در حاشیه اجرای طرح برخورد با سارقان سابقهدار در جمع خبرنگاران گفت: از بعدازظهر دیروز تا پیش از ظهر امروز با اجرای طرح امنیت محله محور و رصد سارقان سابقهداری که بعد از گذران دوران حکومیت بار دیگر جذب باندهای تبهکاری شدهاند مأموران پلیس آگاهی موفق به شناسایی ۳۰ باند در قالب ۱۴۵ سارق سابقه دار شدند که اقدام به سرقت، سرقت مسلحانه، کیف قاپی و زورگیری در سطح شهر تهران میکردند.
وی با اشاره به اینکه بیش از ۶۰ درصد از افراد دستگیر شده در این طرح از متهمان سابقه دار است افزود: در جریان اجرای این طرح، کارآگاهان موفق شدند دو باند سرقت مسلحانه را که یکی از باندها اقدام به سرقت نموده و باند دیگر قصد انجام سرقت مسلحانه از یک مغازه فرش فروشی را داشت، شناسایی و دستگیر کنند.
فرمانده انتظامی تهران بزرگ با اشاره به اینکه طرحهای امنیت محله محور در سطح شهر تهران و همه محلهها اجرا میشود و ادامه دارد، اظهار داشت: با توجه به تعطیلی مدارس و همچنین تعطیلات تابستانی، سعی من و همکارانم در پلیس آگاهی افزایش گشتها به ویژه در تفرج گاهها و پارکها است.
ساجدی نیا با اعلام اینکه طرح امنیت محله محور به هیچ وجه تعطیل بردار نیست تأکید کرد: در کنار اجرای طرح شناسایی سارقان سابقه دار بحث شناسایی اراذل و اوباش که باعث ایجاد مزاحمت برای نوامیس میشوند نیز در حال اجراست و امیداریم با همکاری مردم و اعلام محلهای حضور اراذل و اوباش نسبت به دستگیری و شناسایی این افراد نیز اقدام کنیم.
وی با اشاره به اینکه ۴۰ درصد از متهمان دستگیر شده در اجرای طرح شب گذشته در حاشیه تهران و شهرستانهای اطراف شناسایی و دستگیر شدهاند افزود: ۶۰ درصد از متهمان ساکن و اهل تهران بودند که این افراد در رصدهای اطلاعاتی همکارانم در سطح شهر تهران شناسایی و دستگیر شدهاند.
فرمانده نیروی انتظامی در ادامه با اشاره به اجرای طرح جمعآوری معتادان متجاهر از سطح شهر تهران گفت: طرحهای پلیس مبارزه با مواد مخدر نیز تعطیل بردار نیست ولی برای انجام طرحهای گسترده به همکاری همه دستگاههای ذیربط احتیاج داریم. از ابتدای سال تاکنون، ظرفیت جمعآوری معتادان متجاهر، ۷۰۰ نفر افزایش یافته است که در صورت افزایش مجدد این ظرفیت پلیس با جدیت طرحهای جمعآوری معتادان متجاهر را اجرایی میکند.
ساجدی نیا در ادامه با اشاره به اینکه تهران خوشبختانه از امنیت بسیار بالایی برخوردار است به همکاری بجا و به موقع شهروندان در اطلاعرسانی موارد مشکوک اشاره کرد و خاطرنشان کرد: بعد از حادثه تروریستی که در تهران اتفاق افتاد، مردم شاهد افزایش گشتهای خودرویی و پیاده پلیس در سطح شهر تهران هستند. این گشتها از قبل نیز وجود داشت اما در حال حاضر به دلیل حضور مأموران پلیس در پایانهها، همچنین مبادی ورودی شهر تهران و ایستگاههای مترو شاهد افزایش امنیت پایدار در سطح شهر تهران هستیم.
وی با اعلام اینکه گشتها و ایستهای بازرسی پلیس تا برقراری کامل امنیت در سطح شهر تهران حضور خواهند داشت تصریح کرد: طرحهای امنیت محله محور در سطح شهر تهران و در همه محلهها به صورت شبانهروزی اجرا میشود.
فرمانده انتظامی تهران بزرگ در بخش دیگری از سخنان خود دربارهٔ تمهیدات پلیس ویژه روز قدس نیز خاطرنشان کرد: برابر هماهنگیهای انجام شده بین مأموران پلیس راهور و دستگاههای ذیربط تمهیدات لازم برای برگزاری هر چه باشکوه تر مراسم راهپیمایی اتخاد شده است و مأموران پلیس نیز در کنار آحاد مردم در این راهپیمایی شرکت خواهند کرد.
وی در پایان با اشاره به اینکه پلیس در اجرای برنامههای خود به شدت نیازمند کمک و همیاری شهروندان است گفت: از شهروندان مسئول تهرانی درخواست دارم هر گونه موارد مشکوک را هر چه سریعتر با سامانه ۱۱۰ در میان بگذارند تا همکارانم در کمترین زمان ممکن نسبت به رفع مزاحمت اقدام کنند.
گفتنی است طبق اعلام پلیس، ارزش اموال مکشوفه حدود ۲۴ میلیارد تومان براورد شده است.
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