به گزارش خبرگزاری مهر ، فرماندهی انتظامی تهران بزرگ اعلام کرد : با همکاری هوشیارانه شهروندان، ماموران سازمان اطلاعات پلیس تهران بزرگ موفق شدند تعدادی از افرادی را که تحت پوشش یک شرکت خدماتی اقدام به ارتباط با شبکههای معاند و ارسال تصاویر و موقعیت نیروها و اماکن حساس میکردند، شناسایی و دستگیر کنند.
شناسایی و دستگیری این افراد ، پس از دریافت گزارشهای مردمی درباره تردد مشکوک این افراد انجام شد که در پی آن ، تیمهای تخصصی پلیس ، اقدامات لازم برای بررسی موضوع بهعمل آوردند.
تاکید می گردد که استفاده از تجهیزات و برقراری ارتباطات غیرقانونی تحت هر عنوانی ممنوع بوده و با پیگرد قانونی مواجه خواهد شد.
همچنین از شهروندان مجددا درخواست می شود تا هرگونه رفتار و اقدام مشکوک را از طریق سامانههای رسمی به پلیس گزارش دهند. قطعا همکاری مردم نقش کلیدی در حفظ امنیت ملی کشور دارد .
