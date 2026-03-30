به گزارش خبرگزاری مهر ، فرماندهی انتظامی تهران بزرگ اعلام کرد : با همکاری هوشیارانه شهروندان، ماموران سازمان اطلاعات پلیس تهران بزرگ موفق شدند تعدادی از افرادی را که تحت پوشش یک شرکت خدماتی اقدام به ارتباط با شبکه‌های معاند و ارسال تصاویر و موقعیت نیروها و اماکن حساس می‌کردند، شناسایی و دستگیر کنند.

شناسایی و دستگیری این افراد ، پس از دریافت گزارش‌های مردمی درباره تردد مشکوک این افراد انجام شد که در پی آن ، تیم‌های تخصصی پلیس ، اقدامات لازم برای بررسی موضوع به‌عمل آوردند.

تاکید می گردد که استفاده از تجهیزات و برقراری ارتباطات غیرقانونی تحت هر عنوانی ممنوع بوده و با پیگرد قانونی مواجه خواهد شد.

همچنین از شهروندان مجددا درخواست می شود تا هرگونه رفتار و اقدام مشکوک را از طریق سامانه‌های رسمی به پلیس گزارش دهند. قطعا همکاری مردم نقش کلیدی در حفظ امنیت ملی کشور دارد .