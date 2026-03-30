۱۰ فروردین ۱۴۰۵، ۱۳:۰۳

دستگیری تعدادی از افراد مرتبط با شبکه‌های معاند

دستگیری تعدادی از افراد مرتبط با شبکه‌های معاند

ماموران سازمان اطلاعات پلیس تهران بزرگ موفق شدند تعدادی از افرادی را که اقدام به ارتباط با شبکه‌های معاند و ارسال تصاویر و موقعیت نیروها و اماکن حساس می‌کردند، شناسایی و دستگیر کنند.

به گزارش خبرگزاری مهر ، فرماندهی انتظامی تهران بزرگ اعلام کرد : با همکاری هوشیارانه شهروندان، ماموران سازمان اطلاعات پلیس تهران بزرگ موفق شدند تعدادی از افرادی را که تحت پوشش یک شرکت خدماتی اقدام به ارتباط با شبکه‌های معاند و ارسال تصاویر و موقعیت نیروها و اماکن حساس می‌کردند، شناسایی و دستگیر کنند.

شناسایی و دستگیری این افراد ، پس از دریافت گزارش‌های مردمی درباره تردد مشکوک این افراد انجام شد که در پی آن ، تیم‌های تخصصی پلیس ، اقدامات لازم برای بررسی موضوع به‌عمل آوردند.

تاکید می گردد که استفاده از تجهیزات و برقراری ارتباطات غیرقانونی تحت هر عنوانی ممنوع بوده و با پیگرد قانونی مواجه خواهد شد.

همچنین از شهروندان مجددا درخواست می شود تا هرگونه رفتار و اقدام مشکوک را از طریق سامانه‌های رسمی به پلیس گزارش دهند. قطعا همکاری مردم نقش کلیدی در حفظ امنیت ملی کشور دارد .

کد مطلب 6787131

