واکنش وزیر خارجه انگلیس به حادثه شب گذشته در لندن

به گزارش خبرگزاری مهر، بوریس جانسون وزیر خارجه انگلیس امروز بدون اشاره به کمک های پیدا و پنهان محور غربی- عبری- عربی در ایجاد و گسترش تروریسم وهابی با انتشار پیامی به حمله شب گذشته یک خودروی ون به مسلمانان در لندن واکنش نشان داد.

وزیر خارجه انگلیس در پیام توئیتری خود در این باره ضمن عرض تسلیت به قربانیان حمله «نفرت انگیز» «فینزبری پارک لندن» (FinsburyPark) اعلام کرد: اجازه نمی دهیم نفرت، میان ما جدایی بیندازد.

لازم به ذکر است، پلیس انگلیس ساعاتی پیش از بازداشت یک فرد به اتهام ارتباط با حمله شب گذشته لندن که در آن نمازگزاران یک مسجد هدف حمله قرار گرفته اند، خبر داد.

بر اساس اطلاعات موجود، فرد بازداشت شده ۴۶ ساله است اما هیچ اطلاعات دیگری در مورد وی وجود ندارد.

در همین رابطه «ترزا می» نخست وزیر انگلیس و «صادق خان» شهردار لندن از احتمال تروریستی بودن حمله شب گذشته سخن گفته اند.

نخست وزیر بریتانیا با وحشتناک خواندن این حمله گفت: همه فکر و روح و روان من با مصدومین و نیز عزیزان آنها و نیروهای خدمات اورژانس در صحنه است.‌

گفتنی است، شب گذشته یک خودروی ون، افرادی که در کنار مسجد «فینزبری پارک» در لندن در حال خوردن سحری بودند را زیر گرفت. در این حادثه یک نفر کشته و ۱۰ نفر دیگر نیز زخمی شده اند.

رئیس مسجد فینزبری پارک در پی حمله یک راننده خودرو به عابران گفت: هرکس این اقدام را انجام داده برای آسیب رساندن به مردم بوده و این یک اقدام تروریستی است.