به گزارش خبرنگار مهر، خسرو عمرانی بعد از ظهر دوشنبه در نشست برنامهریزی اصلاح الگوی کشت در شهرستان دشتی اظهار داشت: دشتی دارای ظرفیت خوبی در حوزه کشاورزی است و باید حمایت مناسب از کشاورزان این منطقه صورت گیرد.
وی اضافه کرد: استفاده از شیوههای نوین کشاورزی و آبیاری از جمله اصلاح الگوی کشت نقش مهمی در استفاده مناسب از منابع آبی و همچنین افزایش کیفیت و کمیت تولیدات کشاورزی خواهد داشت.
معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی استان بوشهر تاکید کرد: اجرای طرح الگوی کشت، محصولات جایگزین در تناوب زراعی و تقویم کاشت و داشت محصولات از برنامههای مهم در عرصه کشاورزی استان بوشهر است.
عمرانی خاطرنشان کرد: توسعه کشتهای گلخانهای بسیار مهم بوده و از کشاورزان میخواهیم در اجرای طرح الگوی کشت همکاری و تعامل داشته باشند.
اسدالله حاجیانی بخشدار کاکی به خدمات دولت در بخش کشاورزی اشاره و از کشاورزان خواست تا بر اساس مجوزهای قانونی اقدام به کشت کنند.
نشست الگوی کشت با حضور بخشدار کاکی، معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی استان و کشاورزان منطقه در بخش کاکی شهرستان دشتی برگزار شد.
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