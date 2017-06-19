به گزارش خبرنگار مهر، خسرو عمرانی بعد از ظهر دوشنبه در نشست برنامه‌ریزی اصلاح الگوی کشت در شهرستان دشتی اظهار داشت: دشتی دارای ظرفیت خوبی در حوزه کشاورزی است و باید حمایت مناسب از کشاورزان این منطقه صورت گیرد.

وی اضافه کرد: استفاده از شیوه‌های نوین کشاورزی و آبیاری از جمله اصلاح الگوی کشت نقش مهمی در استفاده مناسب از منابع آبی و همچنین افزایش کیفیت و کمیت تولیدات کشاورزی خواهد داشت.

معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی استان بوشهر تاکید کرد: اجرای طرح الگوی کشت، محصولات جایگزین در تناوب زراعی و تقویم کاشت و داشت محصولات از برنامه‌های مهم در عرصه کشاورزی استان بوشهر است.

عمرانی خاطرنشان کرد: توسعه کشت‌های گلخانه‌ای بسیار مهم بوده و از کشاورزان می‌خواهیم در اجرای طرح الگوی کشت همکاری و تعامل داشته باشند.

اسدالله حاجیانی بخشدار کاکی به خدمات دولت در بخش کشاورزی اشاره و از کشاورزان خواست تا بر اساس مجوزهای قانونی اقدام به کشت کنند.

نشست الگوی کشت با حضور بخشدار کاکی، معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی استان و کشاورزان منطقه در بخش کاکی شهرستان دشتی برگزار شد.