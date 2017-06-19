به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران، داریوش یوسفی کبریا ، درباره آلودگی‌های نفتی دریای خزر با اشاره به اجلاسی که در دفتر ابتکار معاون رئیس جمهور در سازمان محیط زیست با حضور نمایندگانی از وزارت امور خارجه، نمایندگان وزارت نفت و وزارت راه و شهرسازی و دیگر سازمان‌های مرتبط به بخش آلودگی نفتی دریای خزر برگزارشد، گفت: هدف از برگزاری این جلسه بررسی، تعیین خسارت، طرح دعوی و شکایت از کشورهای همسایه که مصوب آلودگی‌های نفتی هستند، بود.

وی افزود: حل این معضل نیازمند برنامه‌ریزی پایش جامع به لحاظ آلودگی است به نحوی که در سواحل حفاظت شده ایران و مناطق ساحلی کشور دیده بانی ملی را ثبت کنیم و مدیریت یکپارچه در بحث آلودگی نفتی را در سواحل دریای خزر داشته باشیم.

یوسفی‌کبریا خاطر نشان کرد: تحقق این امر ملزم داشتن اطلاعات در زمینه آلودگی نفتی در دریا است که در کشور ما این اطلاعات در بسیاری از دانشگاه‌های سراسر کشور به ویژه دانشکده علوم دریایی نوشهر و بابلسر وجود داشته است ولی در حد اطلاعات دانشگاهی بوده و به صورت پراکنده موجود است.

مدیر مرکز ملی مطالعات و تحقیقات دریای خزر با بیان اینکه برای داشتن اطلاعات لازم نیاز به سیستم دیده‌بانی ملی داریم، افزود: دیده‌بانی ملی سیستمی است که هم نوع آلودگی و هم منشا آلودگی در دریا را مشخص می‌کند تا بتوان بر مبنای آن طرح دعوی از کشورهای همسایه را مطرح کرد.

وی با اشاره به اینکه برای ثبت و تاسیس سیستم‌های مونیتورینگ و دیده‌بانی نیاز به نمونه‌گیری در هر بار استفاده نیست بلکه می‌توان از سنجنده‌ها استفاده کرد، ادامه داد: این سنجنده‌ها دو نوع هستند یا به صورت راداری و یا به صورت عکس و تصاویر ماهواره‌ای عمل می‌کنند که با ادغام این دو می‌توان نوع آلودگی، نوع لکه‌های نفتی، ردیابی آلودگی و اینکه از چه منطقه و چه کشوری وارد شده است را مشخص کرد،همچنین در ۱۰ سال گذشته که پایش محیطی انجام نگرفته با انجام دیده‌بانی داده‌ها تغییرات وارد شده و مقادیر آلودگی نفتی به آب را طی ۱۰ سال قبل بررسی کرد.

یوسفی‌کبریا با بیان اینکه کشور ما در حال حاضر شاهد برداشت‌های نفتی وسود اقتصادی کشورهای دیگر است و فقط سواحل جنوبی دریای خزر متحمل ضرر وزیان به‌وجود آمده از آلودگی‌های نفتی است، گفت: طول ۸۶۵ کیلومتر از سواحل دریای خزر که در آن فعالیت‌های اقتصادی، تجاری و بازرگانی مختلفی انجام می‌شود دچار آلودگی‌های نفتی است.

وی با بیان اینکه بحث شناگاه‌های آلوده هم در کنار آن از بحث‌های مهم است که باید پاکسازی شود و تحقق آن مستلزم طرح دعوی و شکایت از کشورهای آلوده کننده است، خاطر نشان کرد: در این زمینه قرار است کمیته‌ای مشترک از ارگان‌های مختلف برای طرح و تدوین برنامه تعیین خسارت با مدیریت رئیس سازمان محیط زیست شکل بگیرد که متولی آن سازمان حفاظت و محیط زیست کشور است.