  1. جامعه
  2. شهری
۷ مهر ۱۴۰۵، ۱۲:۲۶

تائید گزارش حسابرسی تعدادی از مجموعه‌های شهرداری تهران

تائید گزارش حسابرسی تعدادی از مجموعه‌های شهرداری تهران

همزمان با چهارصد و سی و چهارمین جلسه شورای اسلامی شهر تهران، گزارش حسابرسی تعدادی از مجموعه‌های شهرداری تهران برای سال مالی ۱۴۰۴ بررسی و با حداکثر آراء موافق تأیید شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، همزمان با چهارصد و سی و چهارمین جلسه شورای اسلامی شهر تهران، گزارش حسابرسی سازمان مهندسی و ساختمان، شرکت ساماندهی صنایع و مشاغل و سازمان بوستان ها و فضای سبز و شرکت توسعه فضاهای فرهنگی برای سال مالی ۱۴۰۴ مورد بررسی قرار گرفت.

عباسعلی نوبخت مدیرعامل سازمان بوستان ها و فضای سبز شهر تهران در این جلسه با بیان اینکه ما یک کمیته فنی برای بررسی علل خشک شدن درختان تشکیل داده ایم، گفت: ما نتایج جلسات این کمیته را به شورا ارائه خواهیم کرد. ما روز گذشته به همراه دادستان تهران از بوستان چیتگر بازدید کردیم و دلایل خشک شدن درختان آن بررسی شد.

وی با بیان اینکه ۲۱ عامل در خشک شدن درختان دخیل است، اظهار کرد: علل خشک شدن درختان فضای سبز تهران را با همراهی دانشگاه اصفهان بررسی کردیم؛ علت اصلی آن، مشکل آب نیست و مباحث مفصلی دارد که باید در فرصتی دیگر به آن پرداخته شود.

گزارش حسابرسی این مجموعه ها برای سال مالی ۱۴۰۴ منصفانه اعلام و با حداکثر آراء موافق تأیید شد.

کد مطلب 6962383
محدثه رمضانعلی

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها