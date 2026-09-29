به گزارش خبرنگار مهر، فرزاد زارعی پیش از ظهر سه شنبه در دیدار اعضای شورای اسلامی شهر سنندج با آتش‌نشانان به مناسبت هفتم مهرماه، روز آتش‌نشانی و ایمنی با تأکید بر جایگاه نیروهای آتش‌نشانی، در حفظ جان و امنیت شهروندان گفت: آتش‌نشانان در زمان وقوع حوادث، پیش از هر چیز به نجات جان انسان‌ها می‌اندیشند و برای انجام مأموریت خود از حضور در خطر واهمه‌ای ندارند.

وی بیان کرد: فعالیت نیروهای آتش‌نشانی از جمله مشاغلی است که خدمت در آن با خطرهای مستمر همراه بوده و بخش مهمی از امنیت عمومی شهر به آمادگی و حضور به‌موقع این نیروها وابسته است.

وی افزود: شهروندان شاید بسیاری از مأموریت‌های آتش‌نشانان را از نزدیک نبینند، اما هنگام وقوع حوادث، این نیروها هستند که در کوتاه‌ترین زمان وارد صحنه شده و برای مهار حادثه و نجات افراد گرفتار تلاش می‌کنند.

فداکاری آتش‌نشانان در حادثه تانکر سوخت

رئیس شورای اسلامی شهر سنندج با اشاره به حادثه آتش‌سوزی تانکر سوخت در محور سنندج-همدان بیان کرد: این حادثه یکی از نمونه‌های روشن حضور نیروهای امدادی در شرایط بسیار دشوار بود و آتش‌نشانان با وجود شدت حادثه و احتمال گسترش آتش، عملیات امداد و نجات را دنبال کردند.

زارعی ادامه داد: در چنین حوادثی، آتش‌نشانان با تصمیم‌گیری سریع و حضور در موقعیت‌های پرخطر تلاش می‌کنند از افزایش خسارت‌ها جلوگیری کرده و جان افراد را نجات دهند.

وی گفت: عملکرد نیروهای آتش‌نشانی در حوادث مختلف نشان می‌دهد که مسئولیت آنان تنها به مهار آتش محدود نیست، بلکه امدادرسانی، نجات افراد گرفتار و مدیریت شرایط بحرانی نیز بخش مهمی از مأموریت این مجموعه را تشکیل می‌دهد.

قدردانی از آتش‌نشانان محدود به یک روز نیست

رئیس شورای اسلامی شهر سنندج با بیان اینکه توجه به جایگاه آتش‌نشانان نباید تنها به هفتم مهرماه محدود شود، خاطرنشان کرد: قدردانی واقعی از این نیروها باید در طول سال مورد توجه باشد و حمایت از مجموعه آتش‌نشانی نیز متناسب با مسئولیت‌های سنگین آنان دنبال شود.

زارعی تأکید کرد: آتش‌نشانان برای حفظ جان شهروندان وارد صحنه‌هایی می‌شوند که هر لحظه امکان وقوع حادثه‌ای تازه در آن وجود دارد و همین موضوع، اهمیت مسئولیت و فداکاری آنان را دوچندان می‌کند.

وی در پایان گفت: شورای اسلامی شهر سنندج قدردان تلاش‌های نیروهای آتش‌نشانی است و نقش آنان در تأمین ایمنی و آرامش شهروندان را ارزشمند می‌داند.