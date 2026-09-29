به گزارش خبرگزاری مهر، آئین اعطای ششمین «نشان عالی خورشید» روز پنجشنبه ۹ مهر ۱۴۰۵ در موزه سینمای ایران برگزار میشود.
«نشان عالی خورشید» توسط انجمن صنفی تهیهکنندگان سینمای مستند طراحی شده و برای پاسداشت چهرههای اثرگذار در حوزه سینمای مستند و ترویج این سینما اهدا میشود. انتخاب دریافتکننده نشان نیز بر عهده هیئت امنای نشان عالی خورشید است و این نشان هر سال به یک چهره از سینمای مستند اهدا میشود.
در ششمین دوره، این نشان به احمد ضابطیجهرمی مستندساز، پژوهشگر، نویسنده و استاد دانشگاه اهدا میشود.
احمد ضابطی جهرمی از چهرههای باسابقه سینمای مستند ایران است که در زمینههای مستندسازی، تدوین، پژوهش و آموزش سینما فعالیت داشته و آثار و نوشتههای متعددی در حوزه سینما و سینمای مستند از او به جا مانده است.
این برنامه روز پنجشنبه ۹ مهر ساعت ۱۶:۳۰ در سالن فردوس موزه سینما با حضور جمعی از اهالی سینمای ایران و مستندسازان برگزار میشود.
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