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۷ مهر ۱۴۰۵، ۱۲:۲۰

آئین اعطای ششمین «نشان عالی خورشید» برگزار می‌شود

آئین اعطای ششمین «نشان عالی خورشید» برگزار می‌شود

ششمین «نشان عالی خورشید» به احمد ضابطی‌ جهرمی اهدا می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، آئین اعطای ششمین «نشان عالی خورشید» روز پنجشنبه ۹ مهر ۱۴۰۵ در موزه سینمای ایران برگزار می‌شود.

«نشان عالی خورشید» توسط انجمن صنفی تهیه‌کنندگان سینمای مستند طراحی شده و برای پاسداشت چهره‌های اثرگذار در حوزه سینمای مستند و ترویج این سینما اهدا می‌شود. انتخاب دریافت‌کننده نشان نیز بر عهده هیئت امنای نشان عالی خورشید است و این نشان هر سال به یک چهره از سینمای مستند اهدا می‌شود.

در ششمین دوره، این نشان به احمد ضابطی‌جهرمی مستندساز، پژوهشگر، نویسنده و استاد دانشگاه اهدا می‌شود.

احمد ضابطی‌ جهرمی از چهره‌های باسابقه سینمای مستند ایران است که در زمینه‌های مستندسازی، تدوین، پژوهش و آموزش سینما فعالیت داشته و آثار و نوشته‌های متعددی در حوزه سینما و سینمای مستند از او به جا مانده است.

این برنامه روز پنجشنبه ۹ مهر ساعت ۱۶:۳۰ در سالن فردوس موزه سینما با حضور جمعی از اهالی سینمای ایران و مستندسازان برگزار می‌شود.

کد مطلب 6962375

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