به گزارش خبرنگار مهر، جواد خدایی صبح سه شنبه در جلسه کارگروه پایش و راهبری پروژه‌های کلان خراسان رضوی اظهار کرد: این یکی از ۲۵ پروژه زیرساختی استان است که براساس برنامه‌ریزی‌ها باید تا ۱۰۰ هفته آینده پیشرفت محسوس داشته باشد. زمین این پروژه به مساحت ۴۵ هکتار، حدود ۱۰ هزار میلیارد تومان ارزش دارد و از ۵۰ قطعه قابل‌واگذاری به مساحت‌های مختلف تشکیل شده است.

مسئول پیگیری پروژه‌های کلان خراسان رضوی افزود: زمین این پروژه در موقعیت منحصربفردی قرار گرفته است؛ در نزدیکی کارخانه نوآوری، دانشگاه فردوسی مشهد و منطقه ۹ مشهد که یکی از پرتراکم‌ترین مناطق شهری از نظر فعالیت شرکت‌های دانش‌بنیان است. مذاکرات گسترده‌ای هم برای کسب پروانه و آغاز فرآیند مشاور متخصص نظام مهندسی با شهرداری درحال انجام است، اما همچنان کلیت پروژه به کندی پیش می‌رود.

وی تصریح کرد: بیش از شش ماه است این طرح در دستور اجرا قرار دارد، اما تاکنون فقط یک گام در مرحله تعیین تکلیف مالک و امور مربوط به کمیسیون ماده پنج آن انجام شده است. مشکل اصلی هم تأمین زیرساخت‌ها و رفع برخی مشکلات حقوقی است که حل نمی‌شود مگر اینکه همچون پرونده نیروگاه‌های خورشیدی، کلیه امور آن به سازوکارهای داخلی استان واگذار شود.