به گزارش خبرنگار مهر از ناگویا، مجیدوحید بریمانلو پس از کسب مدال طلای کوراش در بازی‌های آسیایی ۲۰۲۶ آیچی – ناگویا اظهار داشت: امروز توانستم با بهترین عملکردم تمامی حریفانم را شکست بدهم و مدال طلا را کسب کنم و آن را به مردم خوب کشورم تقدیم کنم.

وی تصریح کرد: جا دارد از رضا نصیری‌نژاد، داریوش و کورش خسرویار که در این مسیر مثل یک برادر به من کمک کردند، تشکر کنم. همچنین از احمد خسرویار، سرپرست تیم و الیاس علی‌اکبری، سرمربی تیم ملی که بزرگوارانه به من کمک کرد نیز تشکر کنم. مصطفی دلیریان، مدیر تیم ملی، دکتر چراغی و مهدی مقدم نیز همه‌جوره کنار من بودند و کمک کردند تا بتوانم به مدال طلا برسم.

قهرمان کوراش بازی‌های آسیایی عنوان کرد: خیلی از کسب مدال طلای بازی‌های آسیایی خوشحال هستم. این روزها واقعاً حال مردم کشورم خوب نیست و امیدوارم توانسته باشم با این مدال طلا دل مردم عزیزم را شاد کرده باشم. به‌عنوان یک عشایر و کرد کرمانج، این مدال را به همه عشایر عزیز تقدیم می‌کنم.

بریمانلو در پایان خاطرنشان کرد: امسال یکی از بهترین سال‌های زندگی‌ام بود. خدا امسال به من یک دختر داد و باید از همسر عزیزم نیز تشکر کنم. زندگی قهرمانی سخت است، اما همسرم همه‌جوره کنارم بود و در روزهای خوب و بد از من حمایت کرد. این مدال را به دخترم، همسرم و به‌خصوص پدر و مادرم عزیزم که واقعاً سنگ تمام گذاشتند، تقدیم می‌کنم. از همین‌جا دست پدر و مادرم را می‌بوسم که برای من همه‌جوره زحمت کشیدند و امیدوارم دل‌شان را شاد کرده باشم.