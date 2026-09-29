«جمیل» به یاد کودکان میناب و غزه به اسپانیا رفت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی پروژه، فیلم کوتاه «جمیل» به نویسندگی، تهیهکنندگی و کارگردانی نسیم اسدپور، اولین حضور خود را در جشنواره بینالمللی «SOCINE Festival Internacional UEMC de Cine Social Universitario» اسپانیا تجربه کرد و به مرحله داوری دومین دوره این رقابت بینالمللی راه یافت.
این جشنواره دانشجویی ۴ نوامبر ۲۰۲۶ مصادف با ۱۳ آبان ۱۴۰۵ در اسپانیا برگزار میشود.
این فیلم کوتاه که با حمایت کمیته بینالمللی حمایت از انقلاب اسلامی مردم فلسطین (ریاست جمهوری) تولید شده است و پخش بینالمللی آن را «درگاه فیلم ایران» برعهده دارد، به موضوع مظلومیت کودکان ایرانی در جنگهای تحمیلی ۱۲ و ۴۰ روزه با محوریت کودکان میناب و نیز کودکان غزه میپردازد و به ۱۶۸ کودک شهید مدرسه «شجره طیبه» میناب تقدیم شده است.
در خلاصه داستان «جمیل» آمده است: «کودکی تمام آرزوهایش را در نقاشیاش میبیند، آرزوهایی که با جنگ نابود میشود!»
دیگر عوامل این اثر کوتاه عبارتند از فیلمبردار: وحید ابراهیمی، صدابردار: آرش هوجقانی، صداگذار: امین شریفی، طراح گریم و لباس: آیدا محمدی، تدوینگر: علی گورانی، انیماتور: علی قهری، طراح پوستر: نسیم اسدپور و مشاور هنری: علی عبدی.
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