مربیانی اسپانسردار برای تیم های لیگ برتری!

به گزارش خبرنگار مهر، اتفاقات جدیدی در فوتبال ایران در حال رخ دادن است، اتفاقاتی که در پی کمبودهای مالی به وجود آمده اند، اتفاقاتی که به نظر می رسد به دلیل ورشکستگی فوتبال به دلیل عدم مشخص بودن منابع درآمد رخ می نمایند.

یکی از تیم های تهرانی که هنوز مربی ندارد در حالی که از منظر فنی به انتخاب یک مربی جوان اما کارنامه دار رسیده که پیش از این هم در همان تیم بسیار موفق بوده و حتی نتایج بین المللی خوبی هم داشته است، با دو پیشنهاد از سوی دو مربی مواجه شده که به راحتی نمی تواند از کنار آنها عبور کند. دو پیشنهاد از دو مربی معروف اما نه چندان موفق که حاضرند با خودشان اسپانسر برای باشگاه بیاورند.

در واقع در حالی که قرار بود این باشگاه مربی خودش را معرفی کند، این دو پیشنهاد وسوسه انگیز معرفی مربی را به تعویق انداخته است. هر دو مربی حاضرند با خودشان اسپانسر هم بیاورند و این یعنی آنکه هم مربی پولش را می گیرد و هزینه ای برای باشگاه ندارد، هم باشگاه مسائل مالی اش بهتر می چرخد اما این وسط فوتبال ضرر می کند. فوتبالی که از درجه کیفی بالاتر مجبور است به درجه کیفی پایین تر تنزل پیدا کند.

نمی توان با قاطعیت اعلام کرد که روش انتخاب مربی موفق تر درست تر است چون مسائل مالی و امکانات هم در رشد فوتبال موثر است اما به هر حال باید تاکید کرد که شرایط اینگونه است و متاسفانه فوتبال مورد ظلم واقع می شود. به عنوان مثال تیمهایی در لیگ بودند که سال گذشته صدای همه را درآورده بودند و حتی پول اتوبوس کرایه کردن هم برای بازیکنانش نداشتند چه برسد به هتل یا بلیط هواپیما.

به هر حال باید صبر کرد و دید انتخاب نهایی این باشگاه کدام است؟ کاش حق پخش و کپی رایت وجود داشت و باشگاه ها ناچار نبودند از روی مشکلات مالی انتخاب نهایی را انجام بدهند.