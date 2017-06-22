«سهره طلایی» در ایران/ رمان برگزیده پولیتزر ۲۰۱۲ ترجمه شد

به گزارش خبرنگار مهر؛ مریم مفتاحی مترجم آثار پرفروش جوجو مویز در ایران از ترجمه رمانی «سهره طلایی» اثر دانا تارت خبر داد.

این مترجم در گفتگو با خبرنگار مهر درباره این رمان گفت: دانا تارت امریکایی هستند که رمان «سهره‌ی طلایی»اش در سال ۲۰۱۴ برنده جایزه پولیتزر در بخش ادبیات داستانی شده است. این رمان اثر داستانی قطوری نیز هست و من نیز آن را در قالب دو جلد را ترجمه کرده‌ام که هر دو با هم در قالب یک دوره از سوی نشر قطره در دست انتشار قرار گرفته است.

مفتاحی افزود: ویژگی ممتاز این رمان تالیف آن با نگاهی فلسفی است که باعث می‌شود مخاطب این رمان در طول داستان به طور دائم مرز واقعیت و خیال، گذشته و حال را طی کند.

این مترجم درباره داستان این رمان نیز گفت: سهره طلایی داستان زندگی جوانی با نام تئور دکر است. او نوجوانی است سیزده ساله که فرزند مادری فداکار و پدری است که خانواده را ترک کرده است. مادر او در یک حادثه تروریستی می‌میرد و تئو از این حادثه به شکل معجزه آسایی نجات پیدا می‌کند اما به خاطر از دست دادن خانواده در نیویورک به فردی بی‌سر و سامان و تنها مبدل می‌شود تا اینکه خانواده‌ای ثرتمند از دوستان او را در خانه خود می‌پذیرند. او اما به دلیل دلتنگی بسیار سالهای به تابلوی نقاشی کوچک و محسور کننده‌ای دل می‌بندد که او را به یاد مادرش می‌اندازد و همین تابلو در نهایت پای او را به دنیای جنایت‌کاران باز می‌کند.

مفتاحی همزان با انتشار این ترجمه در حال ترجمه رمان دیگری از این نویسنده با عنوان «گذشته سری» نیز هست.

نشر قطره این رمان دو جلدی را با بهای ۹۰ هزار تومان روانه بازار کتاب می‌کند.