به گزارش خبرگزاری مهر، انیمیشن «خورشید آسمان، خورشید کاشی» از تولیدات مرکز گسترش سینمای مستند و تجربی به کارگردانی زیبا ارژنگ در مرحله پیش تولید قرار دارد و دکوپاژ، طراحی استوریبُرد و سبک بصری این انیمیشن در حال انجام است.
این انیمیشن درباره همدلی آدمهایی است که روی یک دیوار کاشیکاری زندگی میکنند؛ جنگ و حمله ناگهانی دشمن باعث ایجاد مشکلاتی در زندگی این مردم میشود اما آنها با همدلی و همکاری میتوانند دوباره دنیایشان را بسازند.
مدت زمان این انیمیشن هشت دقیقه است و دوازده کاراکتر دارد که تمامی آنها به نوعی کاراکتر اصلی محسوب میشوند، چون با همکاری یکدیگر دنیایشان را دوباره میسازند، اما یکی از کاراکترها نقش راهبر و هدایتکننده را برای رسیدن به خرد جمعی ایفا میکند.
زیبا ارژنگ درباره ساخت این انیمیشن گفت: «خورشید آسمان، خورشید کاشی» مانند بسیاری از آثار ساخته شده در حوزه انیمیشن، اثری مفهومی و بدون دیالوگ است. این انیمیشن با تصاویر و بیانی کاملا سینمایی روایت میشود.
وی با اشاره به استفاده از نقوش اصیل ایرانی در آثارش بیان کرد: من انیمیشن «نقش» را در تلویزیون ساختم که داستان آن درباره نقوشی است که روی کوزه کشیده شده و انیمیشن «شهر من سردشت» به تهیهکنندگی انجمن سینمای جوانان ایران هم داستان واقعی زندگی دختری است که روی گبه بافته شده است. حال در انیمیشن «خورشید آسمان، خورشید کاشی» هم از نقوش اصیل کاشیکاری ایرانی بهره گرفتهام.
ارژنگ درباره مخاطبان این انیمیشن توضیح داد: مخاطب ویژهای برای این کار در نظر نگرفتم چون تلاش من این بود که متن قابل تاویل باشد. ضمن اینکه لایه رویی داستان به لحاظ داستانی و سبک بصری حتما برای مخاطب عام جذاب خواهد بود.
این کارگردان در پایان گفت: تکنیک ساخت این انیمیشن ۲ بُعدی است و به صورت دستی و سنتی روی کاغذ با ترکیب تکنیک دیجیتال ساخته می شود.
فیلمنامه «خورشید آسمان، خورشید کاشی» برگزیده نخست بخش فیلمنامه جشنواره «حسنات» سال گذشته بود.
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