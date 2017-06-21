دعوت جهاددانشگاهی از مردم برای حضور در راهپیمایی روز قدس

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از جهاددانشگاهی، جهاد دانشگاهی با صدور بیانیه ای مردم را برای حضور در راهپیمایی روز قدس دعوت کرد.

متن بیانیه به شرح زیر است:

«پیام روشن روز جهانی قدس، بعنوان یادگار ارزشمند معمار کبیر انقلاب اسلامی، این است که جمهوری اسلامی ایران هرگز دفاع از حق و عدالت را به خاطر میل قدرتهای استکباری کنار نمی‌گذارد و همچنان پیشتاز این حرکت مبارک باقی خواهد ماند.

فلسطین به عنوان پاره تن جهان اسلام از ابتدای تشکیل دولت جعلی صهیونیستی، هرگز روی آرامش و صلح را به خود ندیده است و اگر هم در مقاطعی با دسیسه رژیم اشغالگر قدس و امپراتوری خبری اش از طریق برجسته سازی سایر حوادث منطقه و جنگ‌های نیابتی از دید جهانیان پنهان داشته شود اما باز این، عظمت روز قدس است که گریبان صهیونیست‌ها را می‌گیرد و ترس از جبهه بیداری و مقاومت اسلامی در منطقه را بر آنان مستولی می‌سازد.

امروز، پس از وقایعی چون سقوط دیکتاتورهای عرب منطقه، شکست آمریکا، هم پیمانان او و مولود نامشروعشان در جبهه‌های سوریه و عراق، استیصال عربستان سعودی در برابر مقاومت مثال زدنی مردم بحرین و یمن، نوبت به رژیم صهیونیستی رسیده است که بیش از پیش، تحقیرهای تاریخی‌اش در جنگ‌های ۲۲ روزه، هشت روزه، ۳۳ روزه و ۵۱ روزه را به یادآورده و بداند که دستان غاصب قطع شدنی است و باتلاق ذلتی که در آن فرورفته، پایانی جز نابودی ندارد.

روز قدس، روز حیات اسلام است؛ روز منکوب کردن تروریسم دولتی رژیم صهیونیستی است. مردم مسلمان و روزه دار ایران، هماره این روز را گرامی داشته و با نمایش وحدت و اقتدارشان، پیام همبستگی خود رابه ملت مظلوم فلسطین اعلام کرده‌اند.

این ملت رشید و شجاع، امسال نیز همچون سالهای قبل به میدان آمده و با برپایی راهپیمایی باشکوه این روز در سراسر میهن اسلامی، حماسه روز قدس ۹۶ را رقم خواهند زد.

جهادگران جهاددانشگاهی همگام با ملت بزرگ ایران و همه آزادگان جهان با حضور پرشور خود در راهپیمایی روز قدس، آرمان فلسطین را عهد ناگسستنی دانسته و فریاد مرگ بر اسرائیل و مرگ بر آمریکا سرخواهند داد. »

