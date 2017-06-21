گزارشی از تاثیر جدایی کریس/ خروج رونالدو معادلات را برهم می‌ زند

به گزارش خبرگزاری مهر، اگرچه رئال مادرید اعلام کرده با جدایی رونالدو در تابستان از این باشگاه موافقت نخواهد کرد، این که فروش او می‌تواند ۲۰۰ میلیون یورو درآمد برای باشگاه داشته باشد هم کمی سران باشگاه مادریدی را وسوسه کرده است.

با این پول رئال مطمئنا می‌تواند هر بازیکنی که دوست دارد را به خدمت بگیرد و حتی باقی آن را هم در اختیار داشته باشد؛ برای مثال کیلیان امباپه که این روزها یکی از سوژه‌های نقل و انتقالات است و می‌توان به راحتی با ۱۳۰ میلیون یورو جذب کرد.

البته که باشگاه رئال بدون فروش رونالدو و از قبل به خرید امباپه فکر می‌کرده است. اما بعد از این که رونالدو را به تیم فوتبال منچستریونایتد و پاری سن ژرمن نسبت دادند و با اظهارات مورینیو احتمال پیوستن او به یونایتد کم شد، حالا اصلی‎ترین گزینه برای جذب ستاره پرتغالی پی اس جی است و اگر این تیم بخواهد رونالدو را بخرد برای برقراری تعادل و فیرپلی مالی باید مارکو وراتی را به بارسلونا بفروشد که مدت‌هاست به دنبال جذب ستاره ایتالیایی است.

باشگاه پاریسی می‎تواند حدود ۱۰۰ میلیون یورو از فروش وراتی به دست آورد. البته ناصر الخلیفی نیازی به فروش بازیکن برای خرید بازیکن دیگر ندارد و به خاطر فیرپلی مالی مجبور است بازیکن بفروشد. همچنین اگر قرار باشد پی اس جی رونالدو را بخرد، جدا از فروش وراتی باید فکر خرید اوبامیانگ و آندرا بلوتی را هم از سر بیرون کند.

از طرفی موناکو پول خوبی از فروش امباپه به مادرید به دست می‌آورد و می‌توانند بازیکنانی مانند ایوان پریسیچ، بلوتی یا زلاتان ایبارهیموویچ را جایگزین او کنند.

جدایی رونالدو از قهرمان ۱۲ دوره مسابقات لیگ قهرمانان اروپا البته هنوز قطعی نشده است؛ اما اگر این اتفاق بیفتد بازار نقل و انتقالات تابستانی اروپا شدیدا تحت تاثیر قرار خواهد گرفت.