رژیم اشغالگر قدس به کمتر از شعار نیل تا فرات قانع نیست

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام ناصر رفیعی بعد از ظهر چهارشنبه در جمع زائران حرم حضرت معصومه(س) به مقابله پیامبر(ص) با یهودیان مدینه اشاره کرد و گفت: علت اینکه پیامبر اکرم(ص) با سه گروه یهودیان مدینه مقابله کردند خیانت آنان و نقض قرارداد صلح بود.

وی افزود: پیامبر(ص) دو گروه از آنان را بدون ریختن خونی تبعید کرد و گروه سومی هم که در جنگ احزاب به پیامبر(ص) خیانت کردند با مذاکراتی که صورت گرفت تعدادی از سران آنان کشته شدند و مابقی نیز تبعید شدند.

این استاد حوزه و دانشگاه با اشاره به خطرناک بودن خیانت افزود: در زمان جنگ نیز منافقان خیلی به کشور خیانت کردند و عده‌ای هم که در عملیات مرصاد جان سالم به در بردند امروز در حال خیانت هستند.

وی تأکید کرد: داعش و منافقان غده برای نظام اسلامی هستند لذا باید با آنان مقابله شدید صورت گیرد زیرا اگر برخورد نشود این غده همه کشور را سرطانی و نابود می‌کند.

حجت الاسلام رفیعی با اشاره به حکومت جعلی اسرائیل اظهار داشت: چندین میلیون مسلمان در فلسطین زندگی می‌کردند در حالی که 50 هزار نفر یهودی بیشتر در این منطقه نبودند ولی از سراسر دنیا فراخوان دادند و چند میلیون یهودی را به این سرزمین وارد کردند.

وی با بیان اینکه اسرائیل به کمتر از شعار نیل تا فرات قانع نیست، ادامه داد: در مرکز خاورمیانه کشور جعلی درست شده و روسیاهی برای جوامع اسلامی است که با این قضیه کنار می‌آیند.

اسلام برخورد شدیدی با خیانت کرده است

عضو هیئت علمی جامعه المصطفی العالمیه در ادامه با بیان اینکه اسلام برخورد شدیدی با خیانت کرده است به اقسام خیانت پرداخت و اضافه کرد: خیانت در دین یکی از این اقسام است.

وی ادامه داد: در روایت بیان شده است که سه چیز دین و خانواده و جامعه اسلامی را از بین می‌برد؛ فجور و فحشاء، پیمان شکنی و خیانت. همچنین امام صادق(ع) فرمودند «از سه گروه خائن، ظالم و سخن‌چین پرهیز شود» و ایشان توضیح داد کسی که به نفع تو خیانت می‌کند یک روز هم علیه تو خیانت خواهد کرد.

حجت الاسلام رفیعی با اشاره به خیانت مالی عنوان کرد: حضرت علی(ع) با خیانت به شدت برخورد می‌کردند و به خائنان مالی شلاق می‌زدند و آنان را به مردم معرفی می‌کردند نه اینکه پست بالاتر به خائنان بدهد.

وی با بیان اینکه نوع دیگر از خیانت یعنی علمی و خانوادگی اظهار داشت: بخشی از طلاق در جامعه به علت همین مسئله خیانت خانوادگی است.

این کارشناس مسائل دینی با اشاره به خیانت در امانت، گفت: نوع دیگر خیانت قضایی و نوع آخر نیز خیانت نظامی است که یهودیان به همین دلیل مورد غضب پیامبر(ص) قرار گرفتند و از مدینه بیرون شدند.