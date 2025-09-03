به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام والمسلمین ناصر رفیعی در سخنانی خطاب به مسئولان گفت: آقایان مسئول، در سخنان خود با مردم صادق باشید و از بیان نادرست واقعیتها پرهیز کنید. مردم ایران، مردمی شایسته و وفادارند؛ آنان نزدیک به چهار دهه با نظام اسلامی همراه بودهاند و در فراز و نشیبهای گوناگون، از جنگ گرفته تا تحریم، پایداری کردهاند. اما دروغ و خیانت را نمیپذیرند. با مردم باید یکدل و صمیمی بود، امانتدار ماند و انقلاب را که خود امانتی الهی است، پاس داشت. امانت، اشکال گوناگونی دارد.
وی ادامه داد: گاهی امانت در اشیایی جلوه میکند؛ همانگونه که شخصی شیئی را به ما میسپارد تا در موعد مقرر بازگردانیم. نمونهای تاریخی در این زمینه، ماجرای کلید خانه کعبه است. عثمان بن طلحه، کلیددار خانه خدا، آن را به پیامبر اسلام سپرد. پس از فتح مکه، رسول خدا کلید را مجدداً به او بازگرداند. زمانی که حضرت در کعبه را گشود و بتها را شکستند، عباس عموی پیامبر درخواست کرد تا کلید به او سپرده شود. در همان زمان، آیه شریفه سوره نساء نازل شد: ﴿إِنَّ اللّهَ یَأمُرُکُم أَن تُؤدّوا الأَماناتِ إِلی أَهلِها﴾. پیامبر اکرم کلید را به عثمان بن طلحه، که هنوز مشرک بود، بازگرداند و این امانتداری موجب اسلام آوردن وی شد.»
رفیعی اضافه کرد: در غزوه خیبر، مسلمانان در تنگنای شدید غذایی قرار داشتند. چوپانی از یهودیان خیبر نزد پیامبر آمد و اعلام اسلام کرد، در حالی که تعداد زیادی گوسفند در همراهی داشت. برخی انتظار داشتند که این دامها مصادره شود. اما پیامبر پرسید: این گوسفندان از آن کیست؟ چوپان پاسخ داد که امانت یهودیان است. حضرت فرمودند همه را بازگردان، سپس ایمان بیاور. چوپان بیم داشت که اجازه بازگشت نیابد. پیامبر راهنمایی کرد که گوسفندان را به سوی آغلها هدایت کند تا امانت به صاحبان اصلی بازگردد.
این استاد حوزه علمیه افزود: امانتداری تنها به اشیا محدود نمیشود، بلکه شامل اشخاص نیز میشود. همانگونه که در زیارت امیرالمؤمنین علیهالسلام میخوانیم: السلام علیک یا أمینَ الله فی أرضه. امام علی، امام رضا و حضرت ولیعصر عجلاللهتعالیفرجه نیز امانتهای الهیاند و نباید به این امانتها خیانت شود.
بخشی از این سخنرانی تقدیم مخاطبان میشود:
نظر شما