موضوع حمایت از نمایندگان قم در لیگ برتر فوتسال در دست پیگیری است

حسن عابدی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه متولی فوتبال و فوتسال، هیئت فوتبال استان قم است و اگر در بخشی هم نیاز به حمایت باشد ما وارد کار می‌شویم، گفت: تیم پیشین یاسین پیشرو به هیئت فوتبال واگذار شد و صفر تا صد مسائل این تیم را باید هیئت فوتبال دنبال کند و هر جا که لازم باشد برای رفع موانع همکاری می‌کنیم.

وی افزود: در مورد تیم آتلیه، این تیم وابسته به بخش خصوصی است و ما سال گذشته نیز کمک خود را از این تیم دریغ نکردیم و این افتخار بزرگی برای ماست که این تیم به لیگ برتر فوتسال ایران رسیده است.

مدیرکل ورزش و جوانان استان قم گفت: در حال حاضر نیز جلسات بسیار متعددی هم با مدیران این تیم، هیئت فوتبال، نمایندگان مجلس و استاندار قم داشته‌ایم تا بتوانیم مشکلات این تیم را رفع کنیم.

عابدی بیان داشت: جلساتی با حامیان مالی و بخش خصوصی انجام شده که گاهی خواسته‌های آن‌ها خارج از چارچوب قوانین بود و قابل پیگیری نبود. برخی دیگر که خواسته‌های آن‌ها معقول بود به مقامات بالاتر منعکس شده و امیدواریم که مشکل این تیم در اسرع وقت حل شود.

وی عنوان کرد: در حال حاضر هر ۲ تیم از قم در لیگ برتر حضور دارند و ما هم دوست داریم که شرایطی ایجاد شود که هر ۲ تیم قمی ما در لیگ برتر بمانند و تا این لحظه نیز امور بر همین برنامه استوار است.

مدیر کل ورزش و جوانان استان قم تصریح کرد: یکی از طرح‌های ما فروش امتیاز تیم یاسین پیشرو و در اختیار قراردادن مبلغ درآمد حاصل از فروش به تیم آتلیه برای تیمداری بوده است که فعلا این گزینه روی میز است و باید ببینیم در چند روز آینده به کجا می‌رسیم.