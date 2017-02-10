مسکو: گسترش ناتو در شرق اروپا خطر رویارویی را افزایش می دهد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از راشاتودی،‌ «آلکسی مشکوف» معاون وزیر امور خارجه روسیه بار دیگر تأکید کرد که بسیج و تقویت نیروهای نظامی ناتو در کشورهای حوزه بالتیک، لهستان و آلمان خطر رویارویی را افزایش می دهد و تهدیدی علیه امنیت روسیه به شمار می رود.

مشکوف در مصاحبه ای با خبرگزاری بین المللی روسیه-«ریا نووستی»- گفت که «استقرار این نیروها البته تهدیدی علیه ماست» و افزود که «مسکو به دقت تحرکات نیروهای ناتو را تحت نظر دارد».

گفتنی است که اصل چرخش [گردانهای نظامی] توسط ناتو در مجاورت مرزهای روسیه به این ائتلاف نظامی اجازه می دهد که هزاران نیروی نظامی را آموزش داده و سپس به خدمت بگیرد.

مشکوف هشدار داد: «روشن است که گامهای ناتو به شدت خطر رویارویی [میان این ائتلاف نظامی و نیروهای روسیه] را افزایش می دهند». وی در ادامه با اشاره به اعلام دولت لیتوانی مبنی بر وجود ۱۳۰ نیروی نظامی آلمانی در این کشور افزود که «برای نخستین بار از زمان جنگ جهانی دوم ما شاهد حضور نیروهای نظامی آلمان در امتداد مرزهای خود هستیم».

این دیپلمات با این حال خاطرنشان کرد که مسکو به طور مکرر اعلام کرده است که امنیت روسیه تضمین شده است.

مشکوف همچنین گفت که مسکو آماده گفتگو با ناتو است؛ اما افزود که «هر اقدام آنها [ناتو] یا پاسخ مثبت و یا پاسخ منفی به دنبال خواهد شد. این قانون زندگی است».

گفتنی است که آمریکا در کنار تقویت و بسیج نیروهای ناتو در ماههای پایانی ریاست جمهوری باراک اوباما، هزاران نیروی نظامی و تسلیحات سنگین خود را به کشورهای حوزه بالتیک، لهستان و اروپای جنوب شرقی اعزام کرده است.