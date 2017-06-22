به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، علی ربیعی در نشست هم‌اندیشی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در حوزه اشتغال که با حضور کاظم جلالی رئیس این مرکز، علیرضا محجوب عضو کمیسیون اجتماعی مجلس و دبیر کل خانه کارگر و معاونان و کارشناسان دو طرف برگزار شد، گفت: مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی گزارش‌های کارشناسی متقنی را تهیه می کند و کارکرد خوبی دارد و در جامعه علمی کشور همواره محل ارجاع است.

وی با تاکید بر توسعه و ارتقای همکاری مرکز پژوهش‌های مجلس و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، گفت: برای رفع مشکلات در حوزه تامین اجتماعی و اشتغال نیازمند همکاری بیشتر و تعامل نزدیکتری با مرکز پژوهش‌ های مجلس هستیم.

وزیر تعاون، ‌کار و رفاه اجتماعی با بیان این که کشور تاکنون سند سیاستی اشتغال نداشته است، ‌ تصریح کرد: متاسفانه هنوز در تبیین نظریه و سیاست اشتغال در کشور نیز با مشکل روبرو هستیم.

دکتر ربیعی با بیان اینکه باید به فهم مشترکی از موضوع اشتغالزایی و بیکاری برسیم، ‌تاکید کرد: باید دیدگاهی استراتژیک به مقوله اشتغال داشته باشیم.

وزیر تعاون، ‌کار و رفاه اجتماعی با بیان این که دولت نگاه ویژه‌ای به بخش آسیب‌های اجتماعی و اشتغال کشور دارد، گفت: تنها توزیع پول برای رفع معضل بیکاری، پاسخگوی بخش اشتغال کشور نیست.

برای کاهش بیکاری نیازمند تدوین سند ملی اشتغال هستیم

در ادامه این نشست رییس مرکز پژوهش های مجلس با بیان این که برای رفع مشکل بیکاری نباید شعاری برخورد کنیم، گفت: برای کاهش بیکاری نیازمند تدوین سند ملی اشتغال هستیم.

کاظم جلالی با اشاره به مشکلات پیش‌روی اشتغال کشور و موضوع بیکاری در جامعه، ‌گفت: برای حل مشکل بیکاری در کشور باید به فهم مشترکی از آمار بیکاری و اشتغال و مشکلات ناشی از آن و راهکارها و سیاست‌های پیش‌رو برسیم.

وی افزود: باید تلاش کنیم تا با تعامل و همکاری مشکل بیکاری که امروز بسیاری از خانواده‌ها به ویژه جوانان تحصیلکرده با آن روبرو هستند مرتفع شود.

نماینده مردم تهران، ری، ‌شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس شورای اسلامی با اشاره به نامگذاری سال ۹۶ به نام سال «اقتصاد مقاومتی، تولید و اشتغال» از سوی رهبر معظم انقلاب، تصریح کرد:‌ اینکه مقام معظم رهبری در امتداد نامگذاری‌ سال‌های اخیر و در ذیل اقتصاد مقاومتی به موضوع تولید و اشتغال اشاره می‌فرمایند بیانگر اهمیت موضوع اشتغالزایی در کشور و لزوم توجه به آن است.

وی با اشاره به تعاملات گذشته مرکز پژوهش‌های مجلس و وزارت تعاون، ‌کار و رفاه اجتماعی، یادآور شد:‌ همکاری‌های خوبی میان مرکز و سازمان تامین اجتماعی در حوزه‌های مختلف به ویژه در حوزه بازنگری قوانین این سازمان صورت گرفته است که می‌توان از مدل این همکاری در تعامل با وزارت تعاون نیز استفاده کرد.

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس خاطرنشان کرد: مشکلات متعددی در حوزه اشتغال کشور داریم که برای رفع آنها باید ابتدا جمع‌بندی کاملی از مسئله‌های موجود داشته باشیم.

همچنین در این نشست علیرضا محجوب نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی با اشاره به معضلات موجود در خصوص اشتغالزایی در کشور، گفت: متاسفانه امروز توسعه اشتغال در کشور با مشکلات همراه است.

وی با بیان این که اشتغال در کشور تنها موضوع گفت و گو و سخنرانی است، تصریح کرد:‌ بیان مشکلات در حوزه اشتغال دردی را درمان نمی‌ کند.

نماینده مردم تهران، ری شمیرانات، ‌ اسلامشهر و پردیس با بیان این که بسیاری برای رفع مشکل بیکاری تنها به دنبال منابع هستند، یادآور شد: برخی فقط به مفهوم منابع در ایجاد اشتغال تاکید دارند اما برای اشتغال باید از راهکارهای دیگری یاری بگیریم.

محجوب ادامه داد: در سال های گذشته در خصوص اشتغال در حوزه کلان بحث های زیادی شد اما از دو دهه پیش اشتغال کوچک راهگشای این حوزه شد.

این نماینده مجلس یادآور شد: مرکز پژوهش‌های مجلس باید کار مشخص و مبتنی‌بر سیاست‌های متعدد در پیش بگیرد و اعلام کند سیاست‌های حمایتی از بخش اشتغال کوچک چگونه است.

وی با بیان اینکه تبعیض ضد توسعه و اشتغال است، تاکید کرد:‌ امروز در کشور به توسعه اشتغال و همچنین به اشتغال توسعه یافته نیاز داریم.

رحمت الله قلی پور قائم مقام مرکز پژوهش های مجلس نیز در این نشست با بیان اینکه مشکلات تقنینی در حوزه اشتغال مورد ارزیابی قرار گیرد، گفت: باید بررسی شود در حوزه اشتغال از منظر قانونگذاری چه نیازها و خلاءهایی و یا چه قوانین بازدارنده‌ای وجود دارد.

وی با اشاره به لزوم همکاری مرکز پژوهش‌های مجلس و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ابراز امیدواری کرد این همکاری به نتایج مفیدی برای کشور در حوزه اشتغال و رفع بیکاری منتهی شود.