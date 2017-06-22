به گزارش خبرنگار مهر، کرار انصاری منش شامگاه چهارشنبه در مراسم گرامیداشت هفتمین سالگرد راه‌اندازی شبکه هدهد که در مجتمع آیت الله سیستانی برگزار شد، گفت: در یک سال اخیر روزهای سختی برای مجموعه هدهد گذشته است اما با تکیه بر آیه «إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ یُسْرًا» با صبر و حوصله تحمل کرده‌ایم.

وی با بیان اینکه باید راهکارهای درآمدزایی برای شبکه ایجاد کنیم، گفت: در این راستا واحد بازرگانی و تبلیغات را فعال کرده‌ایم.

قائم مقام سازمان رسانه‌ای صبا با طرح این مطلب که باید برنامه‌های شبکه هدهد شاد و مفرح باشد، گفت: هدف اصلی شبکه ابتدا اسلامی و سپس توسعه فرهنگی است.

انصاری با تأکید بر اینکه نباید از ارزش‌های دینی فاصله بگیریم، گفت: مخاطبان ما با درک این موضوع در مجموع از فعالیت‌های شبکه رضایت دارند.

وی از راه‌اندازی نخستین استودیو فول اچ دی (4k) خبر داد و گفت: این استودیو که از پیشرفته‌ترین استودیوها است برای اولین بار در استان افتتاح می‌شود که جزء ۴ استودیو اول سطح کشور است.

مدیر شبکه هدهد انگلیسی افزود: با راه‌اندازی این نوع استودیو امکان پخش برنامه زنده از داخل شبکه و به صورت مستقل فراهم شده است.

وی گفت: در شبکه هدهد طرح‌ها و ایده‌های خوبی انجام شده که مورد استقبال مخاطبان قرار گرفته است.